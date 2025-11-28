Bugatti Bolide: Der letzte Gentlemen-Renner wurde gebaut

Mit dem Bolide hat Bugatti einen Sportwagen konzipiert, der das Erbe der Marke würdigen und gleichzeitig die Grenzen der Leistungsfähigkeit neu definieren soll. Dennoch soll er für Gentlemen-Rennfahrer leicht zu beherrschen sein, aber selbst erfahrenen Profis ein unvergessliches Fahrerlebnis bieten.

Nach 40 Exemplaren ist Schluss Aus dem 2021 angekündigten Projekt wurde in den folgenden drei Jahren ein serienreifes Modell entwickelt. Serienreif bedeutet im Fall des Bugatti Bolide aber nicht fertig für die Straße, sondern einsatzbereit für die Rundstrecke, denn der Bolide ist als reines Track-Car ausgelegt. Die ersten Exemplare wurden Ende 2024 an die Kunden ausgeliefert. Der 40. und damit letzte Bolide wurde im November 2025 in Molsheim produziert. Damit endet das Kapitel Bolide bei Bugatti.

Der letzte produzierte Bolide wurde von einem engagierten Sammler und langjährigen Freund der Marke in Auftrag gegeben. Das Finish des Bolide sollte sich am Type 35 anlehnen, der ebenfalls Teil der Sammlung des Kunden ist. Entsprechend präsentiert sich die Außenlackierung in einer Kombination aus "Black Blue" und "Special Blue Lyonnais". Der Innenraum wurde mit Alcantara in "Lake Blue" ausgeschlagen und Nähten in "Light Blue Sport" akzentuiert.

Diese Farbgebung bedeutet dem Kunden so viel, dass er bereits seinen Veyron Grand Sport – ebenfalls das letzte produzierte Modell – in genau derselben Farbgebung lackieren ließ. Der letzte Bolide vollendet somit eine über Jahrzehnte hinweg entstandene Trilogie.

Extreme Antriebstechnik, extreme Fahrleistungen Betuchte Bugatti-Kunden, die sich gerne mal auf der Rundstrecke austoben möchten, haben ihren Bolide mit wenigstens 4 Millionen Euro netto bezahlt. Im Gegenzug gab es dafür einen radikal auf Leichtbau und Rundstrecken-Performance getrimmten Supersportwagen. Der aus dem Chiron abgeleitete Acht-Liter-W16-Motor wurde durch umfangreiche Tuningmaßnahmen auf 1.600 PS und ein maximales Drehmoment von 1.600 Nm gebracht. Bei einem Leergewicht von 1.450 Kilogramm ergibt sich für den Bugatti Bolide ein Leistungsgewicht von 0,91 kg/PS.

Offizielle Fahrleistungswerte für den Bolide nennt Bugatti nicht. Bei der Projektankündigung sprachen die Franzosen von deutlich über 500 km/h Topspeed. Tatsächlich dürfte die Höchstgeschwindigkeit mit dem üppigen Spoilerwerk bei gut 380 km/h liegen. Die Beschleunigungswerte wurden mit knapp 2,2 Sekunden auf 100 km/h, 4,3 Sekunden auf 200 km/h und 11,5 Sekunden auf 300 km/h errechnet.