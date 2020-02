Porsche C88 (1994) Concept China-Porsche fürs Volk

Besucher des Porsche-Museums kennen die unauffällige türkisblaue Stufenheck-Limousine: Der C88 sollte ein günstiges Auto für China werden. Hätte werden können. Die chinesische Regierung hatte in einem Wettbewerb einen Wagen fürs Volk gefordert und unter anderem einen Entwurf von Porsche vorgelegt bekommen. Vier Monate Entwicklungszeit hatten dem Weissacher Entwicklungszentrum genügt.

Ein Familienauto von Porsche

Porsche Der C88 war das Ergebnis einer Ausschreibung der chinesischen Regierung.

Premiere hatte der C88 beim Internationalen Familienauto-Kongress im World Trade Center in Peking im November 1994. Das Auto sollte preisgünstig, zuverlässig und sicher sein. Porsche hatte zwei Versionen konzipiert: eine preiswerte Basisversion und eine etwas komfortablere, viertürige Stufenheck-Limousine. Das Auto sollte einfach zu fertigen sein und hohe Qualitätsstandards erfüllen.

Stufenheck statt Heckmotor

Porsche Die Stufenheck-Limousine steht heute im Porsche Museum.

Das technische Rezept war konventionell: Ein vorn quer eingebauter Reihen-Vierzylinder treibt die Vorderräder an. Der Motor mit 1,1 Litern Hubraum leistet 48 bis 68 PS und sorgt für 140 bis 165 km/h Spitze – allemal genug in tempolimitierten Ländern. Das Design und der Name orientieren sich laut Porsche an der chinesischen Kultur: Das C steht für China, die 8 ist dort eine Glückszahl. Sogar das Logo ist politisch: Es weist auf die Ein-Kind-Politik hin. Realisiert wurde keines der von 20 Autoherstellern vorgestellten Konzepte. Der C88 rollte direkt vom Entwicklungszentrum ins Museum.

Fazit

Aus dem China-Porsche fürs Volk wurde nichts: Mit dem Konzeptfahrzeug zeigten die Weissacher Entwickler, dass sie auch gewöhnliche Autos effizient entwickeln können.