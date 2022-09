Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

DeLorean Alpha 2 Umsetzung als Kleinserie denkbar

Beflügelt vom hohen Kundeninteresse überlegt DeLorean von der Studie Alpha 2 ein echtes Auto in Kleinserie aufzulegen.

Der kleine Autobauer DeLorean hat sich eigentlich nur mit dem Sportwagen DMC-12, der durch die Kinofilmreihe "Zurück in die Zukunft" zum Kultauto wurde, in unser Gedächtnis eingegraben. Die Geschichte rund um die Marke würden viele gerne vergessen.

Kunden wollen den Alpha 2

Unlängst hatte DeLorean seine "Schatzkammer" geöffnet und die fiktiven Studien gezeigt, mit denen man in den 1980er und 1990ern auf den Markt hätte kommen können. Darunter war auch der DeLorean Alpha 2 – konzipiert als Coupé mit herausnehmbarem Dach und einem V8-Motor als Antrieb. Die Veröffentlichung der Studien hat aber bei vielen Fans neues Interesse geweckt. Wie DMC-Chef Joost de Vries gegenüber dem britischen Magazin Top Gear bestätigte, habe man sehr viel Anfragen zu einem möglichen Alpha 2 erhalten. So viele, dass DeLorean jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, aus der Studie doch noch ein Serienmodell zu machen. Allerdings nur eines, das in einer absoluten Kleinserie aufgelegt werden würde.

Einen Zeitplan für eine mögliche Serienumsetzung nannte de Vries nicht. Auch lässt der DMC-Boss die Frage nach der Technik eines Alpha 2 unbeantwortet. Wir würden dem Modell endlich den ersehnten V8 wünschen.

Fazit

Ein großes Interesse aus dem Kreis möglicher Kunden lässt DeLorean darüber nachdenken, aus der "1996er Studie" Alpha 2 ein echtes Auto zu machen – allerdings nur als Kleinserie.