Honda Civic Type R HRC Concept : Noch Heißer als der Type R?

Die Studie feiert dort ihre Weltpremiere und wurde von der Honda Racing Corporation (HRC) entwickelt, also jener Honda-Einheit, die weltweit für den Motorsport verantwortlich ist. Eingebettet in den Messeauftritt unter dem Motto "Honda Sports DNA" soll das Concept zeigen, wie eng bei Honda Rennsport und Serienfahrzeuge weiterhin miteinander verknüpft sind.

Mehr Motorsport-DNA für den Civic Type R Technisch basiert der Civic Type R HRC Concept auf dem aktuellen Civic Type R, wurde von HRC jedoch gezielt in Richtung Fahrperformance weiterentwickelt. Honda selbst spricht vom Anspruch einer "ultimate pure sports performance". Konkrete Details nennt der Hersteller noch nicht, doch die Beteiligung von HRC legt nahe, dass der Fokus auf der weiteren Schärfung der Fahrdynamik lag. Der Civic Type R HRC Concept ist damit weniger als Designstudie angelegt, sondern vielmehr auf Performance ausgerichtet.

Leistungsniveau mindestens auf Serien-Standard Offizielle Leistungsdaten liegen bislang nicht vor. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sich der Civic Type R HRC Concept mindestens auf dem Niveau des Serienmodells bewegt. Der aktuelle Honda Civic Type R leistet 329 PS (242 kW) und entwickelt 420 Nm Drehmoment aus seinem aufgeladenen Zweiliter-Vierzylinder. Angesichts des HRC-Engagements wäre eine weiter geschärfte Auslegung denkbar, selbst wenn Honda bislang offenlässt, ob und in welcher Form das Concept eine Perspektive für eine spätere Serie haben könnte.