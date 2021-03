Hyundai Alcazar Siebensitzer-SUV für Indien

Der koreanische Autobauer Hyundai wird im April in Indien für den lokalen Markt einen Siebensitzer-SUV mit Premiumanspruch präsentieren. Der Alcazar baut auf dem Creta auf.

Hyundai möchte sich auf dem indischen Markt breiter aufstellen und ergänzt ab April sein Portfolio um den neuen SUV Alcazar. Erste Teaserbilder liefern jetzt einen Vorgeschmack.

Der Alcazar glänzt mit drei Sitzreihen und bietet so Platz für bis zu sieben Passagiere. Die erste und die zweite Reihe setzt auf jeweils zwei Einzelsitze. Die dritte Sitzreihe über der Hinterachse ist umlegbar und als Dreierbank ausgelegt. Dahinter findet sich noch ein kleiner Kofferraum.

Hyundai

Technik-Plattform vom Creta

Technisch basiert der neue Alcazar auf dem bereits bekannten SUV Creta. Von diesem übernimmt er offensichtlich auch große Teile des Vorderbaus. Den gestreckten Hinterbau wertet Hyundai mit einem Zusatzfenster hinter der leicht nach vorne geneigten C-Säule auf, welches Licht in den Innenraum bringt und den Passagieren in der letzten Reihe Ausblick verschafft. Das frisch gezeichnete Heck prägen C-förmige Rückleuchten sowie ein Dachkantenspoiler über der Heckscheibe.

Hyundai

Sollte der Alcazar die Motoren des Creta übernehmen, dann steht Kunden als Basistriebwerk ein 1,5-Liter-Saugmotor mit 113 PS und 144 Nm Drehmoment zur Verfügung. Darüber rangiert ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 138 PS und 242 Nm. Alternativ ist der Creta noch mit einem 1,5-Liter-Turbodiesel mit 113 PS und bis zu 250 Nm Drehmoment bestückt. Für die Gangwechsel halten die Koreaner je nach Motor ein manuelles Sechsgang-Getriebe, eine Sechsgang-Automatik, ein CVT-Getriebe oder eine Siebengang-Doppelkupplungs-Schaltbox bereit.

Enthüllt wird der neue Hyundai Alcazar am 6. April 2021. In den indischen Handel soll er dann noch in diesem Jahr kommen.

Fazit

Hyundai will auf dem indischen Markt bei den Siebensitzer-SUV mitspielen und präsentiert dazu im April den neuen Alcazar. Der baut technisch auf dem bekannten SUV Creta auf.