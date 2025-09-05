IAA 2025: Ford Ranger PHEV und E-Tourneo MS-RT

Wenn ein Nutzfahrzeug mehr nach Custom als nach handfester Arbeit aussieht, dann hat wahrscheinlich MS-RT die Finger im Spiel. Ford bringt 2026 gleich zwei besonders auffällige Modelle auf die Straße: den neuen Ranger Plug-in-Hybrid MS-RT und den vollelektrischen E- Tourneo Custom MS-RT. Beides Fahrzeuge, die trotz Rallye-Look und Spoilerpaket ihre funktionale Herkunft nicht verleugnen. Ford hat bereits 2024 mit den ersten MS-RT-Versionen von Ranger und Transit Custom für Aufsehen gesorgt. Jetzt folgt die elektrifizierte Ausbaustufe.

Der Ranger MS-RT Plug-in-Hybrid basiert auf dem ersten teilelektrischen Antrieb der Pick-up-Baureihe. Kombiniert werden ein 2,3-Liter-EcoBoost-Benziner, ein 75-kW-Elektromotor und eine 11,8-kWh-Batterie. Das ergibt 207 kW (281 PS) und 697 Nm Drehmoment, das höchste Drehmoment, dass es bisher in einem Serien-Ranger gibt.

Laut Ford sollen bis zu 40 Kilometer rein elektrisch möglich sein. Geladen wird per Rekuperation, Steckdose oder über den Benziner. Trotz der sportlichen Erscheinung bleibt der PHEV-Ranger ein Arbeitstier: 3,5 Tonnen Anhängelast, 1.000 Kilogramm Zuladung, eAWD-Allradantrieb.

Rallye-Optik trifft Alltagsnutzung Optisch hebt sich der Ranger MS-RT deutlich vom Standardmodell ab: verbreiterte Kotflügel, eine Tieferlegung um 40 mm, ein markanter Ducktail-Spoiler, Splitter, Diffusor und ein wuchtiger Wabengrill machen unmissverständlich klar, wo die Designinspiration liegt, nämlich im Motorsport. Die 21-Zoll-Leichtmetallräder im Format 275/45 R21 runden das Gesamtbild ab.

Innen zeigt sich das MS-RT-Modell ebenfalls ambitioniert. Ford verbaut Sportsitze mit Eco-Wild- und Kunstleder, blaue Kontrastnähte, beleuchtete MS-RT-Logos in den Rückenlehnen, einen 12-Zoll-SYNC 4A-Touchscreen und ein beheizbares Lenkrad mit 12-Uhr-Markierung.

E-Tourneo Custom MS-RT Auch der E-Tourneo Custom MS-RT profitiert von der neuen MS-RT-Linie und setzt sie als Elektro-Van in Szene. Mit einer Leistung von bis zu 210 kW (285 PS) ist er das stärkste Modell seiner Klasse bei Ford. Gleichzeitig bleibt er maximal flexibel. Dank Schienensystem im Fond lassen sich die acht Sitzplätze individuell konfigurieren oder ganz entfernen.

Ergonomisch geformte Sportsitze, beleuchtete Logos, blaue Ziernähte, ein 13-Zoll-Display und eine umfangreiche Komfortausstattung zeigen: Dieser Tourneo ist kein Handwerker-Bus, sondern ein Lifestyle-Shuttle.

Beim Tourneo MS-RT spielt das Thema Luftfluss auch eine tragende Rolle. Der neue Frontspoiler, ein großer Diffusor am Heck, sportliche Seitenschweller und ein im Windkanal optimierter Dachspoiler tragen zur markanten Optik bei und verbessern laut Ford auch die Fahrstabilität.

Die 19-Zoll-Räder in Anthrazit bringen die Karosserie tiefer, verbreitern die Spur um 50 Millimeter und reduzieren zugleich die ungefederten Massen um jeweils ein Kilogramm. Die Farbpalette mit "Turini Purple, Sunset Orange, Ultramarine Blue und mehr" rundet das visuelle Profil ab.

Auch als PHEV und Diesel Neben der vollelektrischen Variante bietet Ford den MS-RT-Tourneo auch als Plug-in-Hybrid mit 233 PS sowie als 2,0-Liter-EcoBlue-Diesel mit 170 PS und Allradantrieb an – jeweils mit 8-Gang-Automatik. Damit bedient der Tourneo MS-RT sowohl Flottenkunden als auch Privatnutzer. Produziert werden beide Modelle im britischen Ford-Werk Dagenham nahe dem Entwicklungszentrum in Dunton.