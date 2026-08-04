ICH-X K2 aus Italien: Der Jeep-Klon startet endlich durch

DR Automobiles mit Sitz in der süditalienischen Provinz Isernia hat sich seit geraumer Zeit auf den Import diverser Automodelle aus China spezialisiert, die unter eigenem Markennamen und mit angepasstem Design in Italien, Spanien, Frankreich und Bulgarien vertrieben werden.

Neustart unter neuem Namen Unter dem Label ICKX wurde bereits 2023 der Geländewagen K2 vorgestellt. Der ohne Zweifel dem Jeep Wrangler nacheifert. Wenn Sie sich beim Markennamen ICKX an den belgischen Rennfahrer Jacky Ickx erinnert fühlen, dann liegen Sie nicht ganz falsch. Genau der legte gegen diese Namensgebung Einspruch ein. DR Automobiles musste in Folge das Label umbenennen. Aus ICKX wurde ICH-X – und damit der Weg endlich frei für den K2. Der ist im Grunde genommen ein BAIC BJ40 mit angepasstem Design.

Umfangreiche Offroad-Ausstattung Der K2 baut auf einem klassischen Leiterrahmen mit Einzelradaufhängungen vorn und Starrachse mit Blattfederung hinten auf, ist 4,65 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,87 Meter hoch. Der Radstand wird mit 2.745 Millimeter angegeben, das Gewicht mit 2,57 Tonnen. Die technischen Daten nennen zudem eine Bodenfreiheit von 22 Zentimetern, eine Wattiefe von 50 Zentimetern, einen Böschungswinkel von 37 Grad vorn und 31 Grad hinten sowie einen Rampenwinkel von 23 Grad. Das Design des Fünfsitzers lehnt sich stark an der Optik des Jeep Wrangler an. Abweichend zur China-Basis trägt der K2 einen eigenständigen Grill. Zu haben ist der K2 nur in einer viertürigen Variante. Die bietet ein Kofferraumvolumen von 532 bis zu 965 Liter. Das Hardtop hinter den Fondtüren lässt sich abnehmen.

Diesel als Antrieb Den Antrieb übernimmt ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel von Foton, der es auf 162 PS und 380 Nm bringt. Geschaltet wird per Achtgangautomatik. Angetrieben werden die Hinterräder, die Vorderräder sind zuschaltbar. Zudem gibt es eine Geländeuntersetzung sowie elektronische Differenzialsperren an Vorder- und Hinterachse. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich bei 160 km/h ein. Verzögert wird rundum mit Scheibenbremsen.

Kommt mit Vollausstattung Neben der umfangreichen Offroad-Technik bringt der K2 auch eine Wunschlos-Glücklich-Vollausstattung und ein umfangreiches Sicherheitspaket mit. Und das zu einem Grundpreis von 51.500 Euro in Italien. Beim Wettbewerber Jeep Wrangler startet die Preisliste für den Benziner – ein Diesel ist hierzulande nicht im Angebot – bei wenigstens 70.900 Euro.