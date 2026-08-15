ICH-X K2: Diese Ausstattung macht ihn zum Offroader

Der von DR Automobiles importierte ICH-X K2 positioniert sich als Alternative zum Jeep Wrangler. Während der Preis ein zentrales Verkaufsargument darstellt, sind für den Einsatz im Gelände vor allem die technischen Merkmale entscheidend. Der K2 basiert auf dem chinesischen Modell BAIC BJ40 und bringt eine Reihe von Ausstattungsdetails mit, die ihn für den Offroad-Einsatz qualifizieren.

Die Basis des Fahrzeugs bildet ein klassischer Leiterrahmen, der für seine Robustheit und Verwindungssteifigkeit im Gelände bekannt ist. An der Vorderachse sind Einzelradaufhängungen verbaut, während hinten eine Starrachse mit Blattfedern zum Einsatz kommt. Diese Konstruktion ist typisch für Geländewagen und soll eine hohe Achsverschränkung sowie Langlebigkeit unter Belastung gewährleisten.

Antriebsstrang für anspruchsvolles Terrain Den Antrieb übernimmt ein Zweiliter-Turbodiesel mit 162 PS und einem maximalen Drehmoment von 380 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgangautomatik. Standardmäßig werden die Hinterräder angetrieben. Für den Geländeeinsatz lässt sich der Allradantrieb zuschalten, der die Kraft auch an die Vorderräder leitet.

Zusätzlich verfügt der K2 über eine Geländeuntersetzung, die das Drehmoment an den Rädern bei langsamer Fahrt erhöht und so das Bewältigen von steilen Anstiegen oder schwierigen Passagen erleichtert. Ein weiteres wesentliches Merkmal sind die elektronischen Differenzialsperren an der Vorder- und Hinterachse. Diese ermöglichen es, die Kraftverteilung zwischen den Rädern einer Achse zu sperren, um auch bei Traktionsverlust eines einzelnen Rades den Vortrieb sicherzustellen.

Relevante Maße und Winkel für das Gelände Die Geländetauglichkeit lässt sich auch in Zahlen fassen. Der ICH-X K2 weist eine Bodenfreiheit von 22 Zentimetern und eine Wattiefe von 50 Zentimetern auf. Der Böschungswinkel beträgt vorne 37 Grad und hinten 31 Grad. Der Rampenwinkel wird mit 23 Grad angegeben. Diese Werte definieren die Fähigkeit des Fahrzeugs, Hindernisse wie Böschungen und Kuppen zu überwinden, ohne mit der Karosserie aufzusetzen.