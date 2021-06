Quiz: SUV-Silhouetten erkennen SUV-Silhouetten

Sie erinnern sich bestimmt an den BMW X6 Vantablack, den die Münchener mal auf der IAA dabei hatten. Der Lack auf diesem Auto hat etwas Gespenstisches – er ist so schwarz und schluckt so viel Licht, dass jegliche Konturen mit dem menschlichen Auge schier nicht mehr wahrnehmbar sind. Dieses Prinzip treiben wir hier mal auf die Spitze, denn bei unserem Quiz stellen wir Sie lediglich vor die Silhouetten bekannter SUV-Modelle. Und Sie müssen die Autos erkennen und benennen. Konturen gibt's da freilich keine. Als kleine Hilfestellung geben wir Ihnen aber vorab eine Info mit: Es handelt sich bei jedem gesuchten Auto immer um das aktuellste Modell der Baureihe.

Silhouetten 1 von 11 Fragen Zur Eingewöhnung noch mit einem Hauch Farbe... Der Ford Kuga Der Alfa Stelvio Der Mazda CX-30 Dafür ist's hier um so dunkler. Der Porsche Macan Der Alfa Stelvio Der Ford Mustang Mach-E Wir können die Kiste auch einfach rausschneiden. Der Jeep Wrangler Der Land Rover Discovery Die Mercedes G-Klasse Na, wer ist das? Die Mercedes G-Klasse Der Suzuki Jimny Der Jeep Wrangler In diesem Bild steckt ein eindeutiger Hinweis.. Rolls-Royce Cullinan Bentley Bentayga Mercedes-Maybach GLS Das ist nur vermeintlich einfach. Range Rover Evoque Cabrio Nissan Murano II Cabrio VW T-Roc Cabrio Hatten wir den schon? Nein! Der Ford Kuga Der Porsche Macan Der Hyundai Tucson Hatten wir DEN schon? Was meinen Sie wohl? Der Suzuki Jimny Der Lada Niva Der Jeep Wrangler Wie steht's mit dem hier? Der Nissan Murano Der Toyota RAV4 Der Dacia Duster Das ist wohl ein Coupé... Der BMW X6 Der Audi E-Tron Quattro Sportback Der BMW X4 So, einer noch! Der Range Rover Sport SVR Der Bentley Bentayga Der Mercedes-AMG GLE Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Wie messerscharf hat Ihr Gehirn die Silhouetten nachgezeichnet und mit der gedanklichen Datenbank abgeglichen? Wenn dieser Prozess noch nicht ganz rund läuft, versuchen Sie Ihr Glück einfach nochmal.