Itala: Historische Italienische Marke kehrt mit Billig-SUV zurück

Mit dem neuen Itala 35 bringt die DR Automobiles Group eine traditionsreiche italienische Marke zurück auf die Straße. Der SUV ist das erste Modell des Projekts "Historic Italian Brands" (HIB), mit dem die historischen Namen Itala und O.S.C.A. neu positioniert werden sollen. Vorgestellt wurde das Fahrzeug im MAUTO in Turin. Marktstart in Italien ist für September 2026 geplant, der Einstiegspreis liegt bei rund 35.000 Euro.

Wiederbelebung einer Traditionsmarke Die Marke Itala wurde 1903 von der Familie Ceirano gegründet und gehörte einst zu den bedeutenden Namen der italienischen Automobilgeschichte. Bekannt wurde sie unter anderem durch den Sieg bei der legendären Peking-Paris-Fahrt 1907 mit dem Itala 35/45 HP. 1935 endete die Geschichte des Unternehmens infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten nach dem Ersten Weltkrieg.

Nun soll Itala unter dem Dach der DR Automobiles Group neu aufgebaut werden. Hinter dem Projekt steht Unternehmensgründer Massimo Di Risio. Gemeinsam mit der ebenfalls übernommenen Marke O.S.C.A. entsteht eine neue Modelloffensive, die italienisches Design und Entwicklung mit chinesischer Großserientechnik kombiniert.

Chinesische Basis, italienische Entwicklung Technisch basiert der neue Itala 35 auf dem Trumpchi GS3 Yingsu des chinesischen Herstellers GAC. Plattform, Antriebsstrang und große Teile der Grundarchitektur stammen aus China. Die Endmontage sowie Modifikationen sollen künftig in Macchia d’Isernia in der italienischen Region Molise erfolgen.

DR spricht dabei von einem neuen Industrieansatz: Während die technische Basis von GAC geliefert wird, übernehmen italienische Partner die Abstimmung von Fahrwerk, Elektronik, Infotainment und Bremsanlage. Die Designverantwortung liegt bei Italdesign, die technische Leitung übernimmt Roberto Fedeli, der zuvor unter anderem für Ferrari, Maserati, Alfa Romeo und Aston Martin tätig war.

Neue Produktion in Italien Das Industrieprojekt hinter dem Konzept trägt den Namen "Fabbrica Italia". In Macchia d’Isernia entstehen dafür zwei neue Produktionsstandorte, die ausschließlich Fahrzeuge von Itala und O.S.C.A. fertigen sollen. Das erste Werk soll bereits im September 2026 eröffnet werden. Geplant sind Investitionen von rund 50 Millionen Euro sowie etwa 500 neue Arbeitsplätze. Die Produktionslinien sollen flexibel ausgelegt sein und sich innerhalb weniger Stunden auf unterschiedliche Modelle umstellen lassen.

Kompaktes SUV mit klassischem Benziner Der Itala 35 tritt als 4,41 Meter langer Kompakt-SUV an. Breite und Höhe betragen 1,85 beziehungsweise 1,60 Meter, der Radstand liegt bei 2,65 Metern. Im Innenraum stehen fünf Sitzplätze sowie ein Kofferraumvolumen von 341 bis 1.271 Litern zur Verfügung. Unter der Haube arbeitet ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung. Der Vierzylinder leistet 170 PS und entwickelt 270 Nm Drehmoment.

Kombiniert wird der Motor mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb. Auf Elektrifizierung verzichtet das Modell vollständig. Die Fahrleistungen fallen für die Klasse solide aus: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 7,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 km/h. Den Durchschnittsverbrauch gibt der Hersteller mit 6,8 Litern pro 100 Kilometer an.

Italienisches Design und umfangreiche Ausstattung Optisch setzt der Itala 35 auf eine moderne Crossover-Formensprache mit schmalen LED-Scheinwerfern, großem Kühlergrill und zahlreichen Chromdetails. Das serienmäßige schwarze Kontrastdach sowie die markante C-Säule mit Itala-Logo sollen dem Modell Eigenständigkeit verleihen.

Im Innenraum kommen Leder- und Alcantara-Oberflächen zum Einsatz. Das Cockpit kombiniert ein 7-Zoll-Digitalinstrument mit einem 10,25-Zoll-Infotainmentsystem. Zur Serienausstattung gehören unter anderem:

20-Zoll-Räder mit Pirelli-Reifen

Panorama-Glasdach

elektrisch verstellbarer und belüfteter Fahrersitz

Ambientebeleuchtung

elektrische Heckklappe

kabelloses Laden für Smartphones

Apple CarPlay und Android Auto

360-Grad-Kamera

Einparkassistent

Fahrassistenzsysteme auf Level 2 Käufer sollen zudem zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten bei Farben, Materialien und Folierungen erhalten.

Ausbau der Modellpalette geplant Der Itala 35 markiert lediglich den Auftakt der neuen Modellstrategie. Insgesamt plant das Unternehmen sechs Itala-Modelle sowie zwei Fahrzeuge der Marke O.S.C.A. Bereits angekündigt sind der 4,68 Meter lange Itala 56 mit Range-Extender-Antrieb sowie der größere Plug-in-Hybrid Itala 61 mit 231 PS. Später soll außerdem ein rund 3,90 Meter langer Elektro-Kleinwagen folgen.

Die künftige Modellpalette soll damit zunehmend elektrifiziert werden und Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Range-Extender- sowie reine Elektroantriebe umfassen. Parallel zum Fahrzeugstart bauen die Verantwortlichen ein eigenes Vertriebsnetz auf. Gemeinsam mit der Biauto Group wurde bereits der erste Itala-O.S.C.A.-Showroom in Turin eröffnet. Bis Ende 2026 sollen in Italien rund 50 Verkaufsstandorte entstehen, bevor die Expansion in internationale Märkte beginnt.