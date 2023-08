Der K3 gehört beim koreanischen Autobauer zu den Bestsellern – global gesehen. Je nach Markt läuft das Modell als K3, als Forte, als Cerato oder als Shuma. In Europa und speziell in Deutschland spielt der K3 hingegen keine Rolle. Hier setzen die Koreaner in dieser Klasse auf die Ceed-Familie.

Gegenüber seinem Vorgänger zeigt er sich etwas kantiger gezeichnet. Geblieben ist der Tiger Nose-Kühlergrill, der aber von neuen L-förmigen LED-Lichteinheiten flankiert wird, deren LED-Tagfahrleuchten sich senkrecht weit hinunter in die Schürze ziehen. Die Schürze selbst tritt mit neu aufgeteilten Kühlluftschächten an. An den Flanken zeigen sich die mit bis zu 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen bestückten Radläufe schwarz abgesetzt, ebenso der Schwellerbereich. Neu ist das Chromband entlang der unteren Fensterlinie mit einem kecken Aufwärtsschwung an der C-Säule. Am Heck greifen die umlaufenden und per Leuchtband verbundenen LED-Leuchten die Frontgestaltung wieder auf. Die Dachlinie läuft etwas höher aus, was mehr Kopffreiheit im Fond verspricht. Es bleibt aber bei der kleinen Heckklappe. Der Schürzenabschluss ist weiter in Diffusoroptik ausgeführt, bündelt die Auspuffendrohre aber nur noch auf der linken Seite.