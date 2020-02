Kia Sonet Concept Kompakt-SUV, zuerst für Indien, dann für die Welt

Der koreanische Autobauer Kia hat in Indien die Kompakt-SUV-Studie Sonet präsentiert. Aus diesem Prototyp soll umgehend ein Serienmodell hervorgehen, das noch in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf dem indischen Markt eingeführt wird. Später soll der neue Kompakt-SUV auch auf anderen globalen Märkten angeboten werden.

SUV im Vier-Meter-Format

Der knapp über vier Meter lange Kia Sonet trägt den typischen Tigernasen-Kühlergrill mit flankierenden LED-Scheinwerfern, großen Lufteinlässen in der Frontschürze sowie weit ausgestellten, zusätzlich beplankten Radläufen. Die nach hinten geneigten C-Säulen münden in einem Dachkantenspoiler über der Heckscheibe. Unter der steil stehenden Heckscheibe verbindet ein LED-Lichtband die beiden LED-Rückleuchten. Die dunkel abgesetzte Heckschürze nimmt zwei Auspuffendrohrblenden sowie ein Diffusorelement auf. In den Radläufen stecken üppig dimensionierte Leichtmetallräder. In Schürzen und Schwellern setzen rote Elemente Akzente.

Kia

Im Innenraum erwartet die Passagiere ein umfangreiches Infotainmentangebot mit einem 10,25 Zoll großen Touchscreen und umfassender Vernetzungstechnik.

Angaben zur Antriebstechnik macht Kia nicht. Vermutlich kommen für den indischen Markt die aus dem Kia Venue bekannten Triebwerke zum Einsatz. Das wären Benziner mit 1,0 und 1,2 Liter Hubraum sowie ein Turbodiesel mit 1,5 Liter Hubvolumen. Geschaltet wird per manuellem Getriebe. Auch ein automatisiertes Schaltgetriebe soll verfügbar sein.

Kia baut in Indien

Seit August 2019 laufen in Indien auch Fahrzeuge der Marke Kia Motors vom Band. Jährlich 300.000 Einheiten verlassen die Produktionsstätte im Distrikt Anantapur. Das erste indische Kia-Produkt ist der Seltos mit einer Rekordbuchung am ersten Tag von 6.046 Fahrzeugen. Gut ein halbes Jahr später folgte der Carnival. Laut der Prognose von Kia sind sie damit genau im Fahrplan. Denn zu Beginn des Indien-Engagements hieß es: Alle sechs Monate ein neues Kia-Modell für Indien.