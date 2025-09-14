AMS Kongress
Lexus IS Facelift: Ab 2026 nur noch als 350er mit V6 und neuem Look

Facelift für den Lexus IS
Lexus IS ab 2026 nur noch als 350er

Lexus frischt den IS mit neuem Design, mehr Technik und erweiterten Assistenten auf. Ab Anfang 2026 gibt es die Limousine nur noch als IS 350 in zwei sportlichen Ausstattungen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.09.2025
Als Favorit speichern
Lexus IS 350 Facelift 2026
Foto: Lexus

Der Lexus IS bleibt auch nach mehr als 25 Jahren ein fester Bestandteil im Portfolio der Japaner. Für das Modelljahr 2026 hat die Marke ihre Mittelklasse-Limousine optisch, technisch und fahrdynamisch gründlich überarbeitet. Gleichzeitig strafft Lexus das Programm: Der IS kommt künftig ausschließlich als 350, wahlweise in den Linien F Sport Design oder F Sport.

Beim Design haben die Entwickler vorrangig an der Front Hand angelegt. Der IS steht noch breiter und geduckter auf der Straße, was ihm einen selbstbewussteren Auftritt verleiht. Dazu gibt es neu gestaltete 19-Zöller, in der F-Sport-Version einen aerodynamisch optimierten Heckspoiler und auf Wunsch rote Bremssättel. Auch bei den Lackierungen hat Lexus nachgelegt. Insgesamt sieben Farben stehen zur Wahl, darunter mit "Wind" ein heller Grauton mit metallischem Schimmer.

Innenraum mit mehr Technik

Im Cockpit fällt sofort der neue 12,3-Zoll-Touchscreen ins Auge, der sich harmonisch ins Interieur einfügt. Dazu kommt ein volldigitales Kombiinstrument in gleicher Größe. Neue Materialien wie das Zierelement "Forged Bamboo" setzen Akzente, während die exklusive Farbvariante "Radiant Red" den F-Sport-Modellen einen sportlichen Charakter verleiht. Für den Soundtrack sorgen serienmäßig zehn Lautsprecher, optional gibt es eine 17-Kanal-Anlage von Mark Levinson. Außerdem an Bord: USB-C-Anschlüsse für alle Plätze und eine kabellose Ladeschale.

Unter der Haube bleibt es beim bekannten 3,5-Liter-V6 mit 311 PS und 380 Nm. Die Hecktriebler fahren mit einer Achtgang-Automatik, die Allradvarianten mit einer Sechsgang-Automatik. Neu abgestimmt wurden Lenkung und Fahrwerk: Lexus verspricht ein präziseres Feedback und ein flüssigeres Zusammenspiel von Bremsen, Einlenken und Beschleunigen. Genau das soll die "Lexus Driving Signature" noch deutlicher spürbar machen.

Sicherheit auf neuem Stand

Ebenfalls serienmäßig dabei: das Lexus Safety System+ 3.0. Es bringt eine ganze Reihe moderner Assistenten ins Auto, darunter Kollisionswarnung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Abbiege-Assistent, adaptiver Tempomat, Spurführungs- und Spurhalte-Assistent sowie Verkehrszeichenerkennung. Ergänzt wird das Paket durch den Proactive Driving Assist, der mit sanften Lenk- und Bremseingriffen unterstützt. Informationen zum Preis möchte der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Hinweis: Im Video sehen Sie einen Fahrbericht des Lexus UX 300h.