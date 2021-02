MAN TGX Individual Lion S Etwas Sport und mehr Luxus für den Super-Truck

Mit dem Individual Lion S schiebt Lkw-Hersteller MAN das neue Flaggschiff seiner TGX-Baureihe an den Start – mit exklusiver Ausstattung und ein wenig Racing-Look.

Von außen überzeugt der MAN TGX Individual Lion S mit Applikationen in Karbon-Optik an Stoßfängern und Spiegeln sowie durch vielfältige rote Akzente an der Karosserie und verschiedenen Anbauteilen.

So wurde der Kühlergrill mit schwarzem Lack und rot unterlegten Chromleisten veredelt. Der optionale Dachbügel setzt sich mit LED-Zusatzlampen in Szene. Dazu spendiert MAN Front- und Seitenbügel aus Edelstahl, ein schwarzes Raddesign sowie eine exklusive Sonnenblende.

Leder und Alcantara für die Kabine

MAN Schöner arbeiten: Innenraum des Individual Lion S.

Die Akzentuierung des Außendesigns setzt sich im Interieur fort. Eine rote Ziernaht am Multifunktions-Lederlenkrad unterstreicht den sportlichen Charakter des MAN TGX Individual Lion S. Die Echtleder-Alcantara Sitzbezüge sind mit einer roten Diamant-Steppung versehen, Armlehnen und Türinnenverkleidungen kleiden sich passend dazu. Die Kopfstützen tragen eine rote Löwenapplikation. Lion S-Schriftzüge zieren die Chrom-Türleisten und rote Sicherheitsgurte unterstützen den dynamischen Gesamteindruck.

Für einen Premium-Arbeitsplatz im TGX sorgt das serienmäßige Fahrerkomfortpaket mit Premium-Sitzen, üppigem Lenkradverstellbereich und volldigitalem 12,3-Zoll-Kombiinstrument. Zahlreiche Helfer wie ACC Stop & Go, Comfort-Steering, Spurrückführungsassistent, Spurwechsel- und Abbiegehilfe oder der Fernlichtassistent stehen bereit, um den Fahrer bei seiner Aufgabe optimal zu unterstützen.

Küche und TV-Lounge

MAN Die Kabine bietet viel Platz für Einbauelemente. Hier: eine Mini-Küche.

Die regelmäßigen Ruhepausen versüßt der TGX Individual Lion S mit einer geräumigen Schrankwand an Stelle des zweiten Betts für bis zu 1.400 Liter zusätzlichen Stauraum. Hier kann beispielsweise eine Kücheneinheit mit Mikrowelle und Kaffeemaschine verbaut werden. Information und Unterhaltung fern von zu Hause bietet der optionale 22-Zoll-Fernseher an der Seitenwand oberhalb des Betts, idealerweise in Kombination mit der bequemen abnehmbaren Fernsehliege.

Kombinierbar ist die neue Individual-Ausstattung im MAN TGX mit allen Motoren von 510 bis 640 PS. Preise nennt MAN nicht.

Fazit

Nicht nur Pkw-Besitzer dürfen ihren fahrbaren Untersatz von Individual-Abteilungen aufrüsten lassen, auch MAN-Trucker können davon profitieren. Mit dem TGX Individual Lion S legt MAN die Latte schon mal recht hoch.