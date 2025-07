Mazda CX-5 (2025): Was kann der neue besser als der alte?

Der Mazda CX-5 ist ein Dauerbrenner im Modellprogramm der Japaner und zählt seit über einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten SUV in seinem Segment. Nun läutet Mazda mit der dritten, deutlich gewachsenen Generation eine neue Ära ein – mit neuem Motor und Mildhybrid-Technik. Der neue CX-5 rollt Anfang 2026 in große Fußstapfen – sein Vorgänger war gerade hierzulande ein echter Verkaufsschlager.

Abmessungen wachsen

Die dritte Generation des Mazda CX-5 legt in nahezu allen Dimensionen spürbar zu. Das neue Modell misst nun 4.690 Millimeter in der Länge (+115 mm), 1.860 Millimeter in der Breite (+20 mm) und 1.695 Millimeter in der Höhe (+15 mm). Besonders entscheidend für das Raumgefühl im Innenraum soll der um fast zwölf Zentimeter auf 2,82 Meter gewachsene Radstand sein.