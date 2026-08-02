Mehr Komfort und Zugkraft: Neuer Audi Q3

Audi stattet den Q3 mit einer erweiterten Serienausstattung aus. Funktionen wie der Komfortschlüssel, Sitzheizung, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und eine Rückfahrkamera sind nun standardmäßig enthalten. Diese Features waren zuvor nur in höheren Ausstattungslinien oder als kostenpflichtige Extras verfügbar. Damit bietet Audi seinen Kunden einen spürbaren Mehrwert bereits ab Werk.

Zusätzlich wurde die Paketstruktur des Q3 überarbeitet. Die neuen Tech-Pakete (Tech, Tech plus und Tech pro) bieten mehr Flexibilität bei der Auswahl individueller Optionen. Zu diesen gehören unter anderem Fahrwerksoptionen, Akustikverglasung, ein Sonos-Soundsystem sowie eine Lendenwirbelstütze. Neu ist außerdem ein 10,9-Zoll-Beifahrerdisplay, das erstmals für den Q3 verfügbar ist.

Digitale Innovationen und Assistenzsysteme Audi hat den Fokus auf Konnektivität und digitale Funktionen verstärkt. Das neue Infotainmentsystem basiert auf Android Automotive und ermöglicht die Nutzung zahlreicher Apps direkt über das MMI – ein Smartphone wird dafür nicht mehr benötigt. Ergänzt wird dies durch eine kabellose Smartphone-Ladestation mit 25 Watt Leistung sowie drei USB-C-Anschlüsse im Fond mit bis zu 100 Watt Ladeleistung.

Die Fahrerassistenzsysteme wurden ebenfalls erweitert: Der adaptive Fahrassistent nutzt jetzt Schwarmdaten zur Verbesserung der Spurführung. Zudem lassen sich der Parkassistent pro sowie trainiertes Parken über die myAudi-App steuern. Eine weitere Neuerung ist der Valetmode, der bei Fahrzeugübergaben an Dritte sensible Daten schützt.

Verbesserte Zugkraft des Q3 e-hybrid Ein Highlight des neuen Modelljahrs ist die gesteigerte Anhängelast des Audi Q3 e-hybrid. Diese wurde um 600 Kilogramm auf nun maximal 2.000 Kilogramm erhöht. Damit eignet sich das Plug-in-Hybrid-Modell besonders für Nutzer, die regelmäßig größere Anhänger wie Wohnwagen oder Pferdeanhänger ziehen möchten.

Die Kombination aus elektrischer Reichweite und erhöhter Zugkraft macht den Q3 e-hybrid zu einer attraktiven Wahl für umweltbewusste Fahrer mit hohen Anforderungen an Vielseitigkeit.

Marktstart und Preise Der Vorverkauf des Audi Q3 Modelljahr 2027 hat bereits begonnen, während der Produktionsstart für September 2026 geplant ist. Die Preise starten bei 46.100 Euro für das SUV-Modell und bei 47.950 Euro für den Sportback – jeweils ein Anstieg von 1.500 Euro gegenüber dem Vorgängermodell.