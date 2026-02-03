Mercedes Marco Polo: Aufgefrischter Camper aus einer Hand

Jahrelang ließ Mercedes seine Marco Polo-Campers bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück fertigen. Jetzt ist Schluss damit. Mercedes nimmt den Um- und Ausbau der V-Klasse zum Reisemobil vollständig selbst in die Hand. Die neuen Marco Polo-Modelle werden im Mercedes-Benz Vans Werk in Ludwigsfelde ausgebaut. Mercedes verspricht sich davon eine weiter gesteigerte Qualität und kürzere Lieferzeiten. Die V-Klasse Basis wird wie bisher im spanischen Mercedes-Benz Vans Werk Vitoria gefertigt.

Modelle und Grundrisse bleiben Die Grundrisse der Marco Polo-Modelle bleiben ebenso wie der Möbelbau unangetastet. Dafür hat Mercedes in vielen Details nachjustiert, um den Wohnkomfort weiter zu erhöhen. Ebenso bleibt es beim klassischen Marco Polo sowie dem etwas bescheidener ausgestatteten Marco Polo Horizon. Der Marco Polo ist voll ausgestattet mit Möbeln, Herd, Kühlbox und der Möglichkeit, unten und oben zu schlafen. Der Horizon hat das gleiche Aufstelldach, aber keine Möbelzeile und dafür eine Dreiersitzbank mit Schlaffunktion unten.

Neues Aufstelldach und viele Detail-Verbesserungen Beim Aufstelldach wechselt Mercedes vom bisherigen GFK-Bauteil auf eine Aluminium-Doppelschale. Die Konstruktion soll für hohe Stabilität und beste Isolierung bei nahezu jedem Wetter sorgen. Zudem bietet sie einen um zehn Zentimeter erhöhten Faltenbalg im hinteren Bereich, was für ein besseres Raumgefühl sorgt. Auch das Markisenkonzept wurde komplett überarbeitet, sodass nun eine vollständig flexible Montage und Demontage möglich ist. Die Kurbel zur Bedienung der Markise ist jetzt platzsparend und sicher direkt in der Markisenhalterung verstaut.

Das neue Lichtkonzept im Marco Polo setzt auf eine vielfach einstellbare LED-Beleuchtung, die in das Aufstelldach integriert wurde. Darüber hinaus bringt ein neues, optionales Schiebedach noch mehr Tageslicht und frische Luft in den Innenraum. Auch das Thema Verdunkelung wurde neu justiert. Die entsprechenden Elemente lassen sich nun per Magneten vor den Fenstern anbringen.

Mehr Klangqualität bringt ein speziell auf den Marco Polo abgestimmtes Soundsystem mit acht Lautsprechern, inklusive Subwoofer. Dank Bluetooth-Konnektivität kann Musik auch bei ausgeschaltetem Infotainmentsystem abgespielt werden. Für ein Plus an Konnektivität sorgt das weiterentwickelte Advanced Control System. So lassen sich jetzt beispielsweise auch das neue Schiebedach, die LED-Ambientebeleuchtung im Aufstelldach und das aktualisierte Soundsystem über das Headunit-Display oder die MBAC-App auf dem Smartphone steuern.

Zu den weiteren Optimierungen zählen verbesserte Klapptische, optimierte Schubladenführungen, ein überarbeitetes Bedienpanel an der Sitzbank sowie eine energieeffizientere Kühlbox.

Marktstart und Preise Preise und einen Marktstarttermin hat Mercedes noch nicht kommuniziert. Bisher war der Marco Polo Horizon als 220d mit dem 163 PS starken Diesel ab rund 67.000 Euro zu haben. Für den normalen Marco Polo waren wenigstens rund 79.500 Euro zu investieren. Offen bleibt, wie lange der Marco Polo in dieser Form noch angeboten wird, da Mercedes bereits im März 2026 die erste Version der neuen Van-Baureihe auf der rein elektrischen VAN.EA-Plattform vorstellen wird. Auf Basis des neuen VLE ist von Mercedes bereits ein elektrischer Camper geplant.