Mit rotem U-Boot-Licht: Citroën C3 Aircross ehrt Marine

Das Konzeptfahrzeug soll die Partnerschaft zwischen beiden Einrichtungen gestalterisch aufgreifen und setzt dafür auf zahlreiche Anspielungen an die Seefahrt und den Marineeinsatz. Als Basis dient der C3 Aircross . Das 4,40 Meter lange Modell bietet laut Citroën Platz für bis zu sieben Personen und ist mit diversen Antriebsarten erhältlich.

Außen mit Offroad-Optik und Marine-Details Das Showcar erhält neu gestaltete Stoßfänger, verbreiterte Radläufe und 17-Zoll-Räder mit 275 Millimeter breiten Geländereifen. Mehrere Designelemente greifen Motive aus der Schifffahrt auf. Die Lamellen der Nebelleuchten sollen an Signallampen zur Morse-Kommunikation erinnern. Die Abschleppösen orientieren sich laut Citroën an Festmachklampen von Schiffen. Anstelle der bekannten "Colour Clips" kommen rote Gurte ("Infra Red") zum Einsatz.

Auf den Dachholmen sitzt ein Träger, der für Tauchausrüstung ausgelegt sein soll. Sein Fischgrätmuster verweist auf die Rangabzeichen der Marine. Zudem soll eine besonders widerstandsfähige Lackierung den robusten Charakter des Showcars unterstreichen.

Lackierung orientiert sich an Farben der Marine Die Karosserie ist in einem dunklen Blau ("Storm Blue") lackiert. Hinzu kommen graue und hellgraue Akzente, die laut Citroën Schiffsrümpfe, Gischt und den Himmel über dem Meer symbolisieren sollen. Ergänzt wird die Gestaltung durch einen Jubiläumsschriftzug "400 years of the Marine nationale" im Einstiegsbereich sowie eine Kokarde mit Anker am hinteren Dachpfosten.

Innenraum im U-Boote-Style Im Innenraum sieht Citroën eine rote Ambientebeleuchtung vor, die an die Beleuchtung an Bord von U-Booten erinnern soll. Helle Stoffe im oberen Bereich der Sitze wurden so ausgewählt, dass sie das Rotlicht besonders reflektieren. Hinzu kommen geprägte Sitzflächen, "400 ans"-Applikationen auf den Vordersitzen sowie eine schmale Zierleiste in den französischen Nationalfarben.

Über das Design hinaus nennt Citroën kaum technische Informationen. Angaben zu Motorisierung, Leistung, Verbrauch, Reichweite oder Preis fehlen ebenso wie Hinweise auf eine mögliche Serienproduktion. Die Mitteilung beschreibt den C3 Aircross Marine nationale ausschließlich als Showcar.