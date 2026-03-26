Neue Klasse BMW X5 G65: Elektro, Hybrid, Verbrenner, Wasserstoff

BMW bleibt auch in der neuen Generation des X5 seiner Tradition treu und bietet leistungsstarke Verbrennungsmotoren an. Das Basismodell X5 40 xDrive wird von einem überarbeiteten 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbobenziner der B58-Motorenfamilie angetrieben. Mit 394 PS und einem Mildhybrid-System, das zusätzliche 17 PS liefert, bietet dieser Motor eine beeindruckende Kombination aus Leistung und Effizienz. Für noch mehr Power sorgt der M60 xDrive mit einem 4,4-Liter-Biturbo-V8, der ebenfalls mit einem Mildhybrid-System ausgestattet ist. Auch ein Dieselmodell, der 40d xDrive, ist geplant, das mit 300 PS und 670 Nm Drehmoment überzeugt.

Plug-in-Hybride und Elektroantriebe Die Plug-in-Hybrid-Modelle X5 50e xDrive und M60 e xDrive kombinieren Verbrennungsmotoren mit leistungsstarken Elektromotoren, um eine optimale Balance zwischen Reichweite und Umweltfreundlichkeit zu bieten. Ab 2027 wird das Angebot durch die rein elektrischen Modelle iX5 50 xDrive und iX5 M70 xDrive ergänzt. Diese basieren auf der neuen Gen6 eDrive-Technologie, die eine 30 % höhere Ladegeschwindigkeit und Reichweite ermöglicht. Die 800-Volt-Architektur sorgt für eine effiziente Energieübertragung und kürzere Ladezeiten.

Wasserstoff als Zukunftsoption Ein besonderes Highlight ist die Wasserstoffvariante iX5 Hydrogen, die BMW als Teil seiner langfristigen Strategie zur Diversifizierung der Antriebsarten entwickelt hat. Mit einer Brennstoffzelle, die Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt, bietet dieses Modell eine emissionsfreie Alternative zu herkömmlichen Antrieben.

Design und Dimensionen Das Design des neuen X5 orientiert sich an der Neuen Klasse und bringt frische Akzente wie eine kleinere, beleuchtete Niere und ein durchgehendes Lichtband am Heck. Mit einer Länge von knapp fünf Metern und einem Radstand von 3.035 Millimetern bietet der X5 großzügigen Innenraumkomfort. Trotz der gestreckten Proportionen bleibt das Ladevolumen mit bis zu 1.850 Litern auf dem Niveau des Vorgängers.

Produktion und Markteinführung Die Produktion des X5 G65 startet im August 2026 im US-Werk Spartanburg. BMW setzt dabei auf lokale Fertigung und eine nachhaltige Lieferkette. Die ersten Modelle sollen Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen, wobei die Elektro- und Wasserstoffvarianten etwas später folgen werden.