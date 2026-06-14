Fiat Grizzly im Vergleich mit dem Dacia Bigster: Duell der 25.000-Euro-SUV

Der Fiat Grizzly basiert auf der modularen Smart-Car-Plattform von Stellantis, die bereits bei Modellen wie dem Citroën C3 Aircross oder Opel Frontera zum Einsatz kommt. Diese Architektur ermöglicht sowohl konventionelle Verbrenner als auch Hybrid- und Elektroantriebe. Im Basismodell wird ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einer Leistungsspanne von 110 bis 145 PS erwartet. In Kombination mit einem elektrifizierten Doppelkupplungsgetriebe agiert dieser als Mildhybrid-System, das durch Rekuperation Energie zurückgewinnt.

Für die vollelektrische Variante des Grizzly stehen voraussichtlich wie bei den genannten Schwestermodellen Batterien mit Kapazitäten von 43 kWh und 52 kWh zur Verfügung. Diese bieten Reichweiten zwischen 290 und 400 Kilometern nach WLTP-Standard. Im Vergleich dazu setzt der Dacia Bigster auf die bewährte CMF-B-Plattform mit Hybridantrieben, darunter ein Vollhybrid-System mit einem 1,8-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren.

Preis-Leistungs-Verhältnis Fiat positioniert den Grizzly bewusst als preislich attraktive Option im C-Segment. Mit einem erwarteten Einstiegspreis von unter 25.000 Euro für die Mildhybrid-Version liegt er knapp über dem Dacia Bigster, der aktuell ab 23.990 Euro erhältlich ist. Die Elektroversionen des Grizzly starten vermutlich bei rund 28.000 Euro (kleine Batterie) bzw. rund 30.000 Euro (große Batterie). Der Dacia Bigster bietet statt Elektroantrieb als wirtschaftliche Antriebsalternative eine Autogas-Variante an, die eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern ermöglicht.

Alltagstauglichkeit und Assistenzsysteme Beide Modelle zielen darauf ab, den Alltag ihrer Nutzer zu erleichtern: Die Fiat-Plattform überzeugt durch moderne Technologien wie elektrische Unterstützungssysteme für das Fahren in der Stadt sowie eine intuitive Bedienung des Infotainmentsystems. Details zu den Assistenzsystemen stehen allerdings noch aus.

Der Dacia Bigster punktet mit praktischen Features wie einem optionalen Sleep Pack für Übernachtungen im Fahrzeug sowie einer separaten Tastenleiste für die Klimatisierung – ideal für Familienreisen.