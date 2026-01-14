Neues Lebenszeichen von Jensen: Briten kündigen Hochleistungs-Luxus-GT an

Jensen hatte in der Sportwagenszene mal einen guten Ruf, die besten Jahre der Automobilmanufaktur liegen aber schon lange zurück. Aktuell beschäftigt sich Jensen International Automotive (JIA) mit Sitz in der Nähe von Banbury, Großbritannien, mit der Restaurierung und Weiterentwicklung des klassischen Jensen Interceptor. Der noch aus den 1960er-Jahren stammt und eine treue Fangemeinde hat.

Neuer Jensen wird 2026 vorgestellt 2026 soll sich für die Briten allerdings ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte öffnen. Mit einem ersten Teaserbild kündigt Jensen ein neues Hochleistungs-Luxus-Modell an.

Das soll wie der Interceptor als GT, also als sportlicher Reisewagen, antreten. Und natürlich zeigt sich auch der neue Jensen vom Interceptor inspiriert, wobei die Briten betonen, dass kein Restomod des Klassikers geplant ist. Der Neue ist wirklich neu.

V8 und Aluchassis Details zum neuen Jensen GT gibt es bislang kaum. Der Autobauer spricht von einem Aluminiumchassis und einem neu entwickelten V8-Motor. Das Antriebskonzept setzt wie beim Interceptor auf einen Frontmotor. Ob der Achtzylinder seine Power auf alle vier Räder oder nur die Hinterachse überträgt, bleibt bislang offen. Historisch gedeckt wären beide Optionen. Jensen verspricht auf jeden Fall ein analoges Fahrerlebnis, was jede Elektrifizierung ausschließt.

Verpackt wird die Technik in ein elegantes und zugleich markantes Karosseriedesign. Der erste Teaser zeigt eine lange Motorhaube, eine flache Silhouette und einen coupéhaften Dachverlauf, dessen Bogen bis zum Heckabschluss reicht. Der Radstand wirkt lang, die Überhänge an Front und Heck ebenfalls. Erkennbar sind auch eine Spoilerschürze vorn und ein Diffusor am Heck.

Ganz wenige und nur für UK Gebaut werden soll das neue, noch namenlose Modell in Handarbeit in Großbritannien. Eine extrem limitierte Auflage soll die Exklusivität unterstreichen. Geplant ist derzeit nur eine Markteinführung auf dem britischen Markt.