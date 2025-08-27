Nissan X-Trail Nismo: Nismo im Namen, Serie unter dem Blech

Der X-Trail ist bei Nissan der SUV für Familien, die Platz, Komfort und ein wenig Abenteuer suchen. Die neue Nismo-Version, die bislang ausschließlich in Japan erhältlich ist, verpasst dem Modell zwar einen deutlich dynamischeren Look, ändert aber nichts am Grundkonzept. Der bekannte e-Power-Hybrid bleibt unverändert. Weder die Leistung noch das Gewicht oder das Getriebe wurden angepasst.

Die einzige technische Abweichung: Das Fahrwerk wurde etwas sportlicher abgestimmt. Doch das reicht nicht, um das Nismo-Label mit früheren Modellen in Verbindung zu bringen. Es bleibt ein Showcar für die Straße.

Design ist das neue Tuning Was früher unter der Haube geschah, spielt sich heute im Exterieur ab. Die Karosserie des X-Trail Nismo zeigt sich mit verbreiterten Schürzen, größeren Felgen und einem betont aggressiven Gesicht. Nissan setzt auf visuelle Emotion statt auf technische Eskalation. Gerade in Japan trifft diese Strategie auf eine kaufkräftige Kundschaft mit Hang zum stilvollen Understatement.

Das Phänomen ist nicht neu. Auch Toyota verkauft den RAV4 GR Sport mit sportlicher Verpackung und seriennaher Technik. Und Honda bietet den ZR-V in einer "Sport"-Version ohne Leistungsplus.

Was bleibt vom echten Nismo-Spirit? Früher stand Nismo für kompromisslose Performance. Modelle wie der GT-R Nismo oder 370Z Nismo hatten echte Rennsport-Gene. Mit dem X-Trail verschiebt sich die Bedeutung. Statt Leistungssteigerung und Fahrdynamik gibt es jetzt Design-Upgrades für die breite Masse.