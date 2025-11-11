Opel Mokka Ultimate: Sahnehäubchen für den Mokka

Wer seinen Opel Mokka noch exklusiver ausgestattet haben möchte, darf sich zum neuen Modelljahr über die neue Top-Linie Ultimate freuen.

Viele Extras serienmäßig Die neue Topausstattung bietet serienmäßig das blendfreie Intelli-Lux-Matrixlicht. Darüber hinaus ergänzen elektronische Helfer und Features wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fahrräder- und Fußgängererkennung, der automatische Geschwindigkeits-Assistent, elektrisch einstell- und anklappbare, beheizbare Außenspiegel sowie das Reifen-Reparatur-Set die beim Ultimate standardmäßigen Tech- und Infotainment-Pakete. Eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera verbessert den Überblick. Unterhaltung und Vernetzung garantiert das Infotainment-Paket mit Multimedia-Navigationssystem samt Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen und 3D-Kartendarstellung sowie dynamischer Routenführung. Mobile Endgeräte laden drahtlos in einer induktiven Ladeschale.

Neben dem sechsfach einstellbaren Fahrer- und Beifahrersitz erhöht das Komfort-Paket mit automatisch abblendendem Innenrückspiegel und doppeltem Kofferraumladeboden den Praxisnutzen. Dazu wird der Mokka Ultimate mit dem zur Wagenfarbe kontrastierenden schwarzen Dach und 18-Zoll-Leichtmetallrädern in BiColor-Schwarz zum Blickfang.