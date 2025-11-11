Opel Mokka Ultimate: Sahnehäubchen für den Mokka

Wer seinen Opel Mokka noch exklusiver ausgestattet haben möchte, darf sich zum neuen Modelljahr über die neue Top-Linie Ultimate freuen.
Viele Extras serienmäßig
Die neue Topausstattung bietet serienmäßig das blendfreie Intelli-Lux-Matrixlicht. Darüber hinaus ergänzen elektronische Helfer und Features wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fahrräder- und Fußgängererkennung, der automatische Geschwindigkeits-Assistent, elektrisch einstell- und anklappbare, beheizbare Außenspiegel sowie das Reifen-Reparatur-Set die beim Ultimate standardmäßigen Tech- und Infotainment-Pakete. Eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera verbessert den Überblick. Unterhaltung und Vernetzung garantiert das Infotainment-Paket mit Multimedia-Navigationssystem samt Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen und 3D-Kartendarstellung sowie dynamischer Routenführung. Mobile Endgeräte laden drahtlos in einer induktiven Ladeschale.
Neben dem sechsfach einstellbaren Fahrer- und Beifahrersitz erhöht das Komfort-Paket mit automatisch abblendendem Innenrückspiegel und doppeltem Kofferraumladeboden den Praxisnutzen. Dazu wird der Mokka Ultimate mit dem zur Wagenfarbe kontrastierenden schwarzen Dach und 18-Zoll-Leichtmetallrädern in BiColor-Schwarz zum Blickfang.
Drei Antriebsvarianten für den Ultimate
Der Mokka Ultimate ist als Electric, Hybrid oder mit Benziner verfügbar und bietet bei vergleichbarer Zusatzausstattung gegenüber dem Mokka GS für die Kunden einen Preisvorteil von rund 20 Prozent. Mit dem 136 PS starken Benziner startet der Mokka Ultimate ab 31.740 Euro, das 145 PS starke Hybrid-Modell ist ab 34.740 Euro zu haben. In der Elektroversion werden für den Mokka Ultimate wenigstens 41.590 Euro verlangt.