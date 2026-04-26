Peugeot Concept 6 und Concept 8: Zwei Mal große Ambitionen

Der französische Autobauer Peugeot will künftig wieder eine wichtige Rolle auf dem chinesischen Automarkt spielen. Um diese Ambitionen auf dem größten Automarkt der Welt zu unterstreichen, zeigen die Franzosen in Peking zwei neue Concept-Cars. Concept 6 und Concept 8 sind aber nicht nur Visionen für China, sondern auch für den globalen Markt.

Große Limo, großer SUV Der Peugeot Concept 6 verkörpert die Vision einer neuen Generation großer Limousinen. Seine katzenhafte Silhouette verbindet die Eleganz einer Limousine mit der Dynamik eines Shooting Brake. Der Grand-Tourer-Kombi soll elegant und sportlich, modern und zeitlos wirken.

Wie ein großer SUV der Franzosen aussehen könnte, zeigt der Peugeot Concept 8. Sein klares und reduziertes Design steht für Effizienz und Aerodynamik, während seine elegante und kraftvolle Präsenz intuitives Fahrvergnügen verspricht. Mit seinen sportlichen und großzügigen Proportionen läutet der Concept 8 das nächste Kapitel der SUV-Ambitionen von Peugeot ein und steht für Kraft, Raum und Dynamik.

Aus China für die Welt Konkreter werden die Franzosen zu beiden Modellen nicht. Klar ist aber, dass beide neuen Konzeptfahrzeuge Vorboten einer neuen Modellpalette aus großen Limousinen und SUVs sind. Die daraus resultierenden Serienmodelle sollen in China für China, aber auch für den Export auf internationale Märkte in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner Dongfeng am Standort Wuhan gefertigt werden.