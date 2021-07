Renault-Trucks Neues Gesicht für T, T High, C und K

Erkennbar sind die modernisierten Renault Trucks an ihrem neuen Frontdesign. Die Frontpartie der Fahrzeuge wurde neu gestaltet, um die lackierte Fläche zu vergrößern und so mehr Platz für die visuelle Identität der Kunden zu schaffen – sprich mehr Platz für Eigenwerbung. Im neuen Look und mit LED-Technik präsentieren sich die Scheinwerfer, die um einen Deflektor ergänzt wurden. Abgerundet wird das neue Renault Truck-Gesicht durch einen neuen Kühlergrill mit vergrößertem Logo, der sich mehr an den Pkw-Modellen der Marke orientiert. Geblieben ist dabei die Möglichkeit den Kühlergrill als Trittstufe oder Sitzplatz zu verwenden.

Renault Neue Front mit neuen LED-Scheinwerfern.

Komfortabler und praktischer Innenraum

Der Innenraum wurde auf mehr Komfort und noch mehr Alltagstauglichkeit getrimmt. Die neuen Renault Trucks T High, T, C und K sind mit einer neuen, in drei Achsen verstellbaren Lenksäule ausgestattet, die sich per Fußpedal lösen und bequem mit beiden Händen einstellen lässt. Der Fahrer kann so die Fahrposition problemlos an seine Körperform und bevorzugten Einstellungen anpassen. Zudem wurden die Lkw mit einem schlüssellosen Start/Stop-System ausgestattet. Dieses schafft mehr Platz für die Knie und das Einsteigen in den Truck ohne Schlüssel in der Hand erhöht die Sicherheit des Fahrers.

Renault Neu gestaltete Armaturentafeln mit neuen Ablagen.

Für mehr Schlafkomfort soll eine verbesserte Matratze sorgen. Neu ist eine Matratzenauflage. Auf der Armaturentafel wurden größere Ablageflächen geschaffen sowie spezielle, größenverstellbare Halterungen für Mobiltelefone oder Tablets mit USB-Steckdosen in unmittelbarer Reichweite hinzugefügt. Neu sind auch geschlossene Ablagefächer, wie beispielsweise eine neue Schublade für die sichere Aufbewahrung eines Laptops, großen Tablets oder von Frachtpapieren. Zur Modellpflege gehören auch noch Bezugsstoffe und Oberflächenfarben.

Fazit

Renault Trucks hat die Baureihen T, T High, C und K dezent modellgepflegt. Die Front zeigt sich mit einem neuen Gesicht, die Kabine bietet mehr Komfort.