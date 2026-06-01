Rückkehr der Legende: Neuer Itala 35 (2026) vorgestellt

Die Marke Itala blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1903 von der Familie Ceirano, erlangte sie weltweite Bekanntheit durch den Sieg bei der legendären Peking-Paris-Fahrt im Jahr 1907. Mit Modellen wie dem Itala 35/45 HP setzte das Unternehmen Maßstäbe in Eleganz und Ingenieurskunst. Doch wirtschaftliche Schwierigkeiten führten 1935 zur Schließung des Unternehmens. Nun erlebt Itala unter der Leitung der DR Automobiles Group eine Wiedergeburt. Das Projekt "Historic Italian Brands" (HIB) zielt darauf ab, historische Marken mit modernen Technologien zu vereinen.

Technische Basis aus China Der neue Itala 35 basiert technisch auf dem Trumpchi GS3 Yingsu des chinesischen Herstellers GAC. Plattform, Antriebsstrang und Grundarchitektur stammen aus China, was die Produktionskosten senkt und Entwicklungszeiten verkürzt. Dennoch betont DR Automobiles die italienische Handschrift: Die Endmontage erfolgt in Macchia d’Isernia in Italien, wo auch Fahrwerk, Elektronik und Bremsen abgestimmt werden. Roberto Fedeli, ein erfahrener Ingenieur mit Stationen bei Ferrari und Maserati, leitet die technische Entwicklung.

Design von Italdesign Italdesign, bekannt für ikonische Entwürfe wie den VW Golf I oder den DeLorean DMC-12, zeichnet für das Styling des Itala 35 verantwortlich. Das SUV besticht durch eine moderne Crossover-Ästhetik mit schmalen LED-Scheinwerfern, einem markanten Kühlergrill und einem schwarzen Kontrastdach. Im Innenraum dominieren hochwertige Materialien wie Leder und Alcantara sowie digitale Instrumente.

Produktion in Italien: Fabbrica Italia Das Herzstück des Projekts ist "Fabbrica Italia", ein Industrieansatz zur Stärkung der lokalen Wertschöpfung. In Macchia d’Isernia entstehen zwei neue Werke mit einer Investition von rund 50 Millionen Euro. Diese sollen bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen und flexibel verschiedene Modelle produzieren können. Ziel ist es, langfristig mehr als 50 % des Fahrzeugwerts in Italien zu generieren.

Ausstattung und Leistung Der Itala 35 ist ein Kompakt-SUV mit einer Länge von 4,41 Metern und einem Radstand von 2,65 Metern. Angetrieben wird er von einem 1,5-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung, der 170 PS leistet und ein Drehmoment von 270 Nm bietet. Kombiniert mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h bei einem Verbrauch von durchschnittlich 6,8 Litern pro 100 Kilometer.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Panorama-Glasdach, belüftete Ledersitze, Ambientebeleuchtung sowie Apple CarPlay und Android Auto.

Ausblick auf die Modellpalette Der Itala 35 ist nur der Anfang: Bis Ende des Jahrzehnts plant DR Automobiles sechs weitere Modelle unter der Marke Itala sowie zwei Fahrzeuge unter O.S.C.A., darunter Plug-in-Hybride und Elektroautos. Parallel dazu entsteht ein Vertriebsnetz mit zunächst rund 50 Verkaufsstandorten in Italien.