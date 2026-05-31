Diese 5 Alfa Romeo sollten Sammler in der Garage haben

Es ist keine leichte Aufgabe, in der Geschichte von Alfa Romeo fünf Autos zu finden, die Sammler in der Garage haben sollten. Wir haben deshalb einen Profi gefragt: Frank Wilke beschäftigt sich als Chef des Wertermittlers Classic-Analytics täglich mit dem Oldtimermarkt und hat schon deshalb einen guten Überblick.

5 Modelle aus über 100 Jahren Alfa-Geschichte Für die "undankbare Aufgabe" aus über 100 Jahren Alfa-Geschichte fünf Modelle herauszusuchen, hat Wilke die Wertentwicklung beiseite gelassen und eine Liste zusammengestellt, der man schwer widersprechen kann: Die Reihe reicht vom Vorkriegs-Alfa und Mille-Miglia-Sieger über "die Mutter aller Sportlimousinen" bis zum 8C Competizione, einem "Sammlerstück ab Werk". Was die Wertentwicklung bei diesem Modell eindrucksvoll belegt – ganz ohne Zahlen geht es eben nicht.

Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato Baujahr: 1930

Motor: 6-Zylinder, 1752 ccm, Kompressor, 80 PS

Wert: 2,4 Millionen Euro (Zustand 2, Quelle: Classic-Analytics) Mit einem solchen Auto gewinnt Tazio Nuvolari 1930 die Mille Miglia, nachdem er seinen Teamkollegen Achille Varzi mit ausgeschalteten Scheinwerfern überrumpelt und überholt hat. Nuvolari hat die Tatsache nie dementiert, umstritten ist sie trotzdem. Doch eine gute Geschichte gehört zu jeder Legende. Vier Alfa Romeo 6C 1750 GS belegen in diesem Jahr die ersten vier Plätze des 1600-Kilometer-Rennens. Der Sieger fährt erstmals einen Schnitt von über 100 km/h.

Das Kürzel GS steht für Gran Sport, der Sinn ist durch die Erfolge im Motorsport eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Die Voraussetzungen für überlegene Fahrleistungen schafft ein leichtes Chassis – der von Alfa mit Zagato-Karosserie wiegt nur 840 Kilogramm – und ein starker Motor. Der von Vittorio Jano konstruierte Reihensechszylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen leistet in der Version mit feststehendem Zylinderkopf ("fixed Head") 102 PS und beschleunigt den 6C auf bis zu 170 km/h. Die Standardversion hat einen Motor mit 80 PS. Von 1930 bis 1932 baut Alfa Romeo insgesamt 213 Gran Sport der 4. und 5. Serie, davon sechs mit "fixed Head". Markant sind die drei Scheinwerfer mit den roten Kappen.

Alfa Romeo Giulia TI Baujahr: 1962 bis 1978

Motor: 4-Zylinder, 1570 ccm, 92 PS

Wert: 24.000 Euro (Zustand 2, Quelle: Classic-Analytics) Die Alfa Romeo Giulia TI kombiniert die Fahrleistungen eines Porsche 356 Super 90 mit Platz für die ganze Familie. Jahre bevor BMW auf die Idee kommt, baut Alfa Romeo eine Sportlimousine. Deren Charakter prägt vor allem der Motor: Der Vierzylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen, halbkugelförmigen Brennräumen, hängenden Ventilen und Tassenstößeln weist Motorsport-Merkmale auf. Auch das Umfeld stimmt: Ab Herbst 1963 hat die Giulia Scheibenbremsen rundum und ein Fünfganggetriebe – das gab es bis dahin nur bei Sportwagen.

Die Urversion hat 1,6 Liter Hubraum, später folgten andere Hubraumvarianten und diverse Restylings bis hin zur Giulia Nuova mit Plastikgrill, die 1974 erschien. Insgesamt blieb die Giulia 16 Jahre im Programm. Am markantesten sind die Versionen mit Chromgrill und Kante im Kofferraumdeckel. Zur Baureihe 105 gehören neben der Giulia Berlina auch das im September 1963 präsentierte Coupé Sprint GT, die von Bertone gestaltete "Kantenhaube".

Alfa Romeo 2000 Spider Veloce Baujahr: 1971 bis 1982

Motor: 4-Zylinder, 1962 ccm, 127 PS

Wert: 21.800 Euro (Zustand 2, Quelle: Classic-Analytics) Auf die Alfa- Spider -Urversion mit dem Spitznamen "Osso di Seppia", was "Tintenfischknochen" heißt und auf das runde Heck anspielt, folgte 1969 der Fastback mit zehn Zentimeter kürzerem, kantigen Heck, etwas flacher gestellter Windschutzscheibe und kräftigeren Stoßfängern. Wichtiger: Mit dem "Coda Tronca" kommt ein Zweikreis-Bremssystem in den Alfa.

Die stärkste Version mit zwei Liter Hubraum leistet 131 PS, bis 1976 neue Abgasbestimmungen kommen und die Leistung auf 126 PS sinkt. Bei rund einer Tonne Gewicht reicht das auch heute noch für ansprechende Fahrleistungen: in rund zehn Sekunden sprintet der Spider von null auf 100 km/h, läuft knapp 200 km/h. Doppelnockenwellen-Vierzylinder und Pininfarina-Design betören Fans bis heute. Die fremdelten lange mit den Kunststoff-Anbauteilen des "Aerodinamica", der auf den Fastback folgte – auch weil der Alfa-Motor mit Vergaser schöner klingt als mit Einspritzung.

Alfa Romeo Montreal Baujahr: 1970 bis 1977

Motor: 8-Zylinder, 2593 ccm, 200 PS

Wert: 65.000 Euro (Zustand 2, Quelle: Classic-Analytics) Alfa Romeo bestellte bei Marcello Gandini eine Studie für die Weltausstellung in Montreal 1967. Der gestaltete ein spektakuläres Coupé mit seitlichen Luftschlitzen und Gittern über den Doppel-Rundscheinwerfern. Die Studie kam so gut an, dass Alfa Romeo den Bau des Autos beschloß.

Doch als Basis stand nur die Giulia zur Verfügung, und die hat den Motor vorn. Der Motor aber hat es in sich und prägt den Charakter des Coupés: Alfa entschied sich für den V8-Rennmotor des Typ 33: 200 PS bei 6.500/min sorgen für 220 km/h Spitze. Weil Preis (35.000 Mark) und Verbrauch (17 bis 20 Liter/100 km) hoch waren, blieb es bei 3925 Exemplaren. Ein seltenes Autos und eine ziemlich schnelle Skulptur auf Rädern – mit einem herrlichen Klang.

Alfa Romeo 8C Competizione Baujahr: 2007 bis 2010

Motor: 8-Zylinder, 4691 ccm, 450 PS

Wert: ca. 280.000 Euro Auf der IAA in Frankfurt präsentierte Alfa Romeo 2003 eine Sportwagen-Studie, die den 33 Stradale von Scaglione zum Vorbild hat. Die Fans sind begeistert, das Management beschließt, eine Kleinserie zu bauen: 500 Exemplare entstehen bei Maserati in Modena. Sie sind sofort verkauft.

Das Design kommt von Wolfgang Egger, dem 450-PS-starke V8 von Ferrari. Eine Schönheit mit 300 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer ziemlich guten Wertentwicklung: Der einstige Neupreis von 158.000 Euro hat sich in knapp zwanzig Jahren in etwa verdoppelt.