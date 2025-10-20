Rückkehr eines Klassikers: Der Suzuki Jimny ist wieder da – aber anders

In Europa galt der Suzuki Jimny schon als Geschichte. Nachdem Suzuki das Modell 2020 aus dem Programm genommen hatte, schien das Kapitel endgültig geschlossen. Grund waren die strengen EU-Vorgaben zum Flottenverbrauch, die den Hersteller mit hohen Strafzahlungen bedrohten. Während der Jimny in Japan und anderen Märkten weiterhin große Erfolge feierte, blieb er in Europa nur noch über Gebrauchtwagen und Restbestände verfügbar.

Comeback aus Italien Nun sorgt ein Importeur aus Italien für eine Überraschung: Fioravanti Motors aus Castelmassa in Venetien bietet den Suzuki Jimny in der neuen fünftürigen Variante an. Das Modell stammt aus der Produktion von Maruti-Suzuki in Indien, wo es als Jimny Alpha vermarktet wird. Technisch basiert es auf der bekannten dreitürigen Version, unterscheidet sich jedoch durch einen um 34 Zentimeter verlängerten Radstand und eine gestreckte Karosserie. Damit erreicht der Wagen eine Länge von knapp vier Metern.

Bekannter Antrieb, längere Karosserie Unter der Haube arbeitet der vertraute 1,5-Liter-Benziner mit 77 kW/105 PS. Käufer können zwischen einem manuellen Fünfganggetriebe und einer vierstufigen Automatik wählen. Trotz der größeren Abmessungen bleibt der Jimny seinem Offroad-Charakter treu. Der zuschaltbare Allradantrieb mit Geländeuntersetzung ist weiterhin serienmäßig an Bord. Das Fahrwerk wurde für den Fünftürer leicht angepasst, um die Stabilität auf der Straße zu verbessern, ohne die Geländegängigkeit zu beeinträchtigen.

Viel Ausstattung für kleines Format Fioravanti Motors liefert den Fünftürer mit umfangreicher Ausstattung aus. Dazu gehören Voll-LED-Scheinwerfer mit Reinigungsanlage, eine Klimaautomatik, ein Neun-Zoll-Infotainmentsystem mit Smartphone-Integration, Rückfahrkamera und Parksensoren. Auch Tempomat, Bergabfahrhilfe, Lederlenkrad und Leichtmetallräder sind Teil des Pakets. Optional bietet der Importeur zusätzliche Ausrüstung an – darunter ein Offroad-Fahrwerks-Kit, größere Reifen, Dachträger, Seilwinde und sogar eine Autogasanlage.