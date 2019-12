Skoda Vision In Kompakt-SUV-Ausblick für Indien

Mitte Februar wird Skoda auf der Auto Expo in Neu-Delhi die Studie Skoda Vision In vorstellen, die einen Ausblick auf einen kommenden Kompakt-SUV gibt.

Andere Märkte, andere Bedürfnisse. Um auch im Boom-Markt Indien adäquat im Boom-Segment SUV vertreten zu sein, entwickelt die VW-Tochter Skoda ein maßgeschneidertes SUV-Modell für den Subkontinent.

Was die Kundschaft erwarten darf, soll eine erste Studie zeigen. Der 4,26 Meter lange Skoda Vision In baut auf der neuen lokalisierten Sub-Kompakt-Plattform des Modularen Querbaukastens MQB‑A0‑IN auf, auf deren Basis markenübergreifend verschiedene Skoda- und Volkswagen-Modelle entstehen sollen.

Orange trifft auf Chrom

Vorab zeigen die Tschechen allerdings nur eine erste Skizze des Interieurs. Die visualisiert eine breite, in mehreren Ebenen angeordnete Instrumententafel, die in der Mitte die symmetrischen Konturen des Skoda-Grills zitiert. Frische ins Interieur sollen Elemente in der Farbe Orange bringen. Die seitlichen Lüftungsdüsen setzten auf Chrom, dazwischen ziehen sich feine Lüftungslamellen fast über die gesamte Breite der Instrumententafel. Neben einem großen, freistehenden Zentralbildschirm und dem Virtual Cockpit setzt besonders ein neues Kristallelement auf der Instrumententafel einen optischen Akzent. Das Multifunktionslenkrad mit drei Speichen verfügt über Tasten und Rändelrädchen. Die reduzierte und klar strukturierte Mittelkonsole trägt einen kleinen Bedienhebel für die Fahrstufenauswahl.

Kommen soll der SUV in der Serienvariante bereits Ende 2020. 2021 soll auf der gleichen Platform dann noch eine Stufenhecklimousine für Indien nachgeschoben werden. Beide Modelle sollen dann unter anderen VW-Markenlabels auch auf weiteren asiatischen Märkten angeboten werden.