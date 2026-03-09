Steuerkette statt Zahnriemen: Neue Motoren im Peugeot 208 und 2008

Der neue Turbo 100-Motor von Peugeot basiert auf der bewährten Dreizylinder-Architektur des Stellantis-Konzerns, wurde jedoch umfassend überarbeitet. Eine der zentralen Neuerungen ist der Wechsel vom Zahnriemen zur Steuerkette. Diese Änderung reduziert den Wartungsaufwand erheblich, da Steuerketten in der Regel die gesamte Lebensdauer eines Motors überdauern und nicht wie Zahnriemen regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Neben der Steuerkette wurden auch der Zylinderkopf und die Kolben überarbeitet, um die Effizienz und Langlebigkeit des Motors zu verbessern. Zudem erfüllt der Motor die strenge Abgasnorm Euro 6e-bis und arbeitet nach dem Miller-Zyklus, der durch verlängerte Steuerzeiten die Effizienz im Teillastbereich optimiert.

Vorteile der Steuerkette gegenüber dem Zahnriemen Die Entscheidung, auf eine Steuerkette umzusteigen, bringt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen ist die Steuerkette wartungsärmer, da sie nicht wie ein Zahnriemen nach einer bestimmten Laufleistung ausgetauscht werden muss. Dies spart nicht nur Kosten, sondern auch Zeit. Zum anderen ist die Steuerkette robuster und weniger anfällig für Verschleiß, was insbesondere bei hohen Laufleistungen von Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Geräuschentwicklung, da moderne Steuerketten mit speziellen Dämpfungssystemen ausgestattet sind. Diese Eigenschaften machen die Steuerkette zu einer idealen Wahl für den neuen Turbo 100-Motor.

Verbrauchs- und Emissionswerte im Vergleich Der Turbo 100-Motor zeigt auch in puncto Verbrauch und Emissionen beeindruckende Werte. Im Peugeot 208 liegt der kombinierte Verbrauch bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer, was einer CO₂-Emission von 116 Gramm pro Kilometer entspricht. Im größeren Peugeot 2008 beträgt der Verbrauch 5,7 Liter pro 100 Kilometer, mit CO₂-Emissionen zwischen 129 und 130 Gramm pro Kilometer, abhängig von der Konfiguration. Diese Werte zeigen, dass der neue Motor nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich ist.

Auswirkungen auf die Wartungskosten Die Umstellung auf eine Steuerkette hat direkte Auswirkungen auf die Wartungskosten. Während ein Zahnriemen in der Regel alle 60.000 bis 100.000 Kilometer ausgetauscht werden muss, entfällt dieser Wartungspunkt bei der Steuerkette vollständig. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der langfristigen Betriebskosten. Zudem sind die neuen Motoren so konzipiert, dass sie weniger Verschleißteile enthalten, was die Wartung weiter vereinfacht und die Kosten senkt.

Marktpositionierung und Verfügbarkeit Der Turbo 100-Motor ist ab sofort in den Modellen Peugeot 208 und 2008 verfügbar. Im 208 wird er in der Ausstattungslinie Style angeboten, mit einem Einstiegspreis von 24.480 Euro. Im 2008 beginnt der Preis bei 28.890 Euro. Beide Modelle bieten eine umfangreiche Serienausstattung, die unter anderem eine Fahreraufmerksamkeitswarnung mit Driver-Monitoring-Kamera umfasst. Diese Systeme erfüllen die Anforderungen der europäischen General Safety Regulation 2, die ab Juli 2026 für Neuzulassungen verbindlich wird.