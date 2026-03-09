AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Steuerkette statt Zahnriemen: Neue Motoren im Peugeot 208 und 2008

Neue Motoren im Peugeot 208 und 2008
Steuerkette statt Zahnriemen beim Basis-Benziner

Peugeot hat für das Modelljahr 2026 eine bedeutende technische Neuerung eingeführt: Der neue Turbo 100-Motor, der sowohl im Peugeot 208 als auch im 2008 zum Einsatz kommt, setzt auf eine wartungsarme Steuerkette anstelle des herkömmlichen Zahnriemens. Diese Umstellung ist Teil einer umfassenden Überarbeitung des Dreizylinder-Motors, die neben einer verbesserten Effizienz auch eine längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten verspricht. Mit dieser Entscheidung folgt Peugeot einem Trend, der sich in der Automobilindustrie zunehmend durchsetzt. Doch was bedeutet diese Änderung konkret für die Käufer? Im folgenden Artikel beleuchten wir die technischen Hintergründe, die Vorteile der Steuerkette und die Auswirkungen auf die Wartungskosten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.03.2026
Als Favorit speichern
Peugeot 2008
Foto: Hans-Dieter Seufert

Der neue Turbo 100-Motor von Peugeot basiert auf der bewährten Dreizylinder-Architektur des Stellantis-Konzerns, wurde jedoch umfassend überarbeitet. Eine der zentralen Neuerungen ist der Wechsel vom Zahnriemen zur Steuerkette. Diese Änderung reduziert den Wartungsaufwand erheblich, da Steuerketten in der Regel die gesamte Lebensdauer eines Motors überdauern und nicht wie Zahnriemen regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Neben der Steuerkette wurden auch der Zylinderkopf und die Kolben überarbeitet, um die Effizienz und Langlebigkeit des Motors zu verbessern. Zudem erfüllt der Motor die strenge Abgasnorm Euro 6e-bis und arbeitet nach dem Miller-Zyklus, der durch verlängerte Steuerzeiten die Effizienz im Teillastbereich optimiert.

Vorteile der Steuerkette gegenüber dem Zahnriemen

Die Entscheidung, auf eine Steuerkette umzusteigen, bringt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen ist die Steuerkette wartungsärmer, da sie nicht wie ein Zahnriemen nach einer bestimmten Laufleistung ausgetauscht werden muss. Dies spart nicht nur Kosten, sondern auch Zeit. Zum anderen ist die Steuerkette robuster und weniger anfällig für Verschleiß, was insbesondere bei hohen Laufleistungen von Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Geräuschentwicklung, da moderne Steuerketten mit speziellen Dämpfungssystemen ausgestattet sind. Diese Eigenschaften machen die Steuerkette zu einer idealen Wahl für den neuen Turbo 100-Motor.

Verbrauchs- und Emissionswerte im Vergleich

Der Turbo 100-Motor zeigt auch in puncto Verbrauch und Emissionen beeindruckende Werte. Im Peugeot 208 liegt der kombinierte Verbrauch bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer, was einer CO₂-Emission von 116 Gramm pro Kilometer entspricht. Im größeren Peugeot 2008 beträgt der Verbrauch 5,7 Liter pro 100 Kilometer, mit CO₂-Emissionen zwischen 129 und 130 Gramm pro Kilometer, abhängig von der Konfiguration. Diese Werte zeigen, dass der neue Motor nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich ist.

Auswirkungen auf die Wartungskosten

Die Umstellung auf eine Steuerkette hat direkte Auswirkungen auf die Wartungskosten. Während ein Zahnriemen in der Regel alle 60.000 bis 100.000 Kilometer ausgetauscht werden muss, entfällt dieser Wartungspunkt bei der Steuerkette vollständig. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der langfristigen Betriebskosten. Zudem sind die neuen Motoren so konzipiert, dass sie weniger Verschleißteile enthalten, was die Wartung weiter vereinfacht und die Kosten senkt.

Marktpositionierung und Verfügbarkeit

Der Turbo 100-Motor ist ab sofort in den Modellen Peugeot 208 und 2008 verfügbar. Im 208 wird er in der Ausstattungslinie Style angeboten, mit einem Einstiegspreis von 24.480 Euro. Im 2008 beginnt der Preis bei 28.890 Euro. Beide Modelle bieten eine umfangreiche Serienausstattung, die unter anderem eine Fahreraufmerksamkeitswarnung mit Driver-Monitoring-Kamera umfasst. Diese Systeme erfüllen die Anforderungen der europäischen General Safety Regulation 2, die ab Juli 2026 für Neuzulassungen verbindlich wird.

Fazit