Reguläre Wartung eine Mercedes-AMG One: 37.610-Euro-Service nach 185 km

RM Sotheby’s listet einen Mercedes- AMG One mit nur 185 km Laufleistung, und genau dort steht schon eine große Zahl im Fokus: Service A für 37.610,15 Euro (Februar 2026). Der Einlieferer führt die wenigen Kilometer auf Werktests zurück. Für Käufer zählt die Botschaft: Mercedes-AMG rechnet selbst bei minimaler Laufleistung mit einem regulären Werkstatttermin – und der kostet.

80 Stunden Arbeit: Der größte Brocken steckt in der Arbeitszeit The Drive nennt zur Rechnung einen zentralen Punkt: 80 Arbeitsstunden für den Service. Dazu kommen teure Einzelposten wie Luftfilter, Getriebeölfilter, Motoröl und sogar ein neuer Ölablassstopfen. Diese Liste wirkt bei einem fast neuen Auto überraschend, passt aber zum Charakter des AMG One: Mercedes-AMG betreibt hier Hightech-Pflege wie im Motorsport – nur eben mit Straßenzulassung.

Die Garantie als Gegenwert: Verlängerung bis Februar 2028 Der Service bringt nicht nur einen Stempel, sondern auch einen Vorteil, den man bei einem solchen Auto gern mitnimmt: Mercedes-AMG verlängert nach dem Service die Garantie bis Februar 2028. Gerade bei einem extrem komplexen Antrieb und vielen aktiven Systemen nimmt das Druck aus dem Besitz. Wer einen AMG One wirklich fährt, kalkuliert Wartung und Absicherung allerdings ohnehin als Teil des Pakets.

Warum der AMG One so betreuungsintensiv bleibt Der AMG One übernimmt einen Formel-1-nahen Antrieb und kombiniert ihn mit aufwendiger Fahrzeugtechnik. Im Heck arbeitet ein 1,6-Liter V6 Turbo-Hybrid, dazu kommen vier Elektromotoren; insgesamt liefert das System 1.063 PS. Mercedes-AMG koppelt die Leistung an Allradantrieb und ein 7-Gang-Getriebe, der One sprintet in 2,9 s auf 100 km/h und läuft bis 352 km/h. Solche Eckdaten dürften ohne eiserne Wartungsdisziplin kaum erhalten bleiben.

Alex Penfold ©2026 Courtsey of RM Sotheby's Cockpit des Mercedes-AMG One: Lenkrad wie im Rennwagen, dazu zwei Screens und viel Carbon.

Rückruf und Komplexität: Aktive Aero, Hydraulik, Risiko Nachdem zwei Exemplare des AMG One gebrannt hatten, hatte Mercedes den Ausnahme-Sportwagen zurückgerufen. Spezialisten haben dabei Komponenten im Hydrauliksystem geprüft, das unter anderem den aktiven Heckflügel ansteuert, und nahm potenziell fehlende oder falsch installierte Teile ins Visier. Das Geschehen unterstreicht, warum Besitzer bei diesem Auto auf Werkstermine, Updates und Garantie beachten sollten: Der AMG One nutzt aktive Aerodynamik und mehrere verstellbare Komponenten, die eng mit den Fahrmodi zusammenarbeiten – komplizierte Technik, die permanent Pflege braucht.

Alex Penfold ©2026 Courtsey of RM Sotheby's Werkzeug-Set: Beim Mercedes-AMG One denkt Mercedes-AMG an die Track-Logistik.



Auktion bei RM Sotheby’s: Sonderlack und Sammler-Setup RM Sotheby’s hebt bei diesem Exemplar nicht nur die Laufleistung hervor, sondern auch die Spezifikation: Reingrün als Sonderlackierung kostete neu 27.500 Euro. Dazu kommen unter anderem Magnesiumräder und ein Interieur mit Nappa-Leder samt Kontrastnähten. Lackschutzfolie (PPF) soll den Zustand konservieren, und Zubehör wie spezielle Einstell-Werkzeuge, eine Fahrzeugabdeckung und Handbücher gehört dazu.