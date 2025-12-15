Lotus Esprit S1 Umbau: 400 PS und eine Menge Carbon

Encor Design bleibt dem kantigen Äußeren des Lotus Esprit treu, ersetzt jedoch die ursprüngliche Fiberglas-Karosserie durch eine aus Kohlefaserlaminat. Diese Maßnahme reduziert nicht nur das Gewicht, sondern erhöht auch die Verwindungssteifigkeit erheblich. Die ikonischen Klappscheinwerfer bleiben erhalten, werden jedoch durch moderne LED-Projektoren ersetzt. Die neue Karosserie wird über den originalen Rückgratrahmen des Esprit gespannt, um die Fahrgestellnummer zu bewahren. CAD-gestützte Designprozesse sorgen für eine verbesserte Aerodynamik und millimetergenaue Präzision.

Motor und Getriebe: Optimierung auf höchstem Niveau Der Encor Series 1 basiert auf dem Lotus Esprit V8, dessen 3,5-Liter-Biturbo-Motor komplett überholt und optimiert wurde. Die Leistung steigt von 354 PS auf beeindruckende 400 PS, während das Drehmoment auf 475 Nm erhöht wird. Das überarbeitete Fünfgang-Schaltgetriebe von Quaife erhält eine verstärkte Eingangswelle, angepasste Übersetzungen und ein Sperrdifferenzial. Eine speziell entwickelte Zweischeibenkupplung sorgt für eine verbesserte Kraftübertragung. Mit einem angestrebten Leergewicht von unter 1.200 kg beschleunigt der Wagen in nur vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 280 km/h.

Innenraum: Klassik trifft Moderne Das Cockpit des Encor Series 1 kombiniert nostalgisches Design mit modernster Technik. Ein Digitaldisplay im analogen Stil liefert alle relevanten Informationen, während ein großer Touchscreen in der Mittelkonsole zusätzliche Funktionen bündelt. Apple CarPlay, eine 360-Grad-Kamera und eine moderne Klimaanlage erhöhen den Komfort. Hochwertige Materialien wie Leder, Alcantara und Carbon sowie Karo-Sitzbezüge schaffen ein sportlich-edles Ambiente, das die Verarbeitung des Originals bei weitem übertrifft.

Marktstart und Preis Die Produktion des Encor Series 1 ist auf 50 Exemplare limitiert. Der Preis beginnt bei 430.000 Pfund, zuzüglich Steuern und einem Spenderfahrzeug. Kunden können individuelle Anpassungen vornehmen lassen, die jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Die ersten Modelle sollen im zweiten Quartal 2026 ausgeliefert werden, die gesamte Produktion soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.