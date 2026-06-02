Toyota GRMN Corolla: Der ultimative Nordschleifen-Corolla

Ex-Toyota-Chef und jetzt Toyota-Aufsichtsratsvorsitzender Akio Toyoda ist bekannt für seine Motorsportleidenschaft, der er unter dem Pseudonym Morizo frönt. Als Master Driver hat er sich gewünscht, den Corolla in einer Form auf den Markt zu bringen, der die Kunden in seinen Bann zieht. Die Inkarnation dieses Wunsches wurde jetzt in Form des GRMN Corolla präsentiert – einer noch schärferen Version des bereits 2022 enthüllten GR Corolla. GRMN steht dabei für "Gazoo Racing tuned by the Meister of the Nürburgring".

Als Entwicklungsspielwiese für den GRMN Corolla wurde die Nürburgring-Nordschleife auserkoren. "Wenn ein Auto den Namen GRMN tragen soll, muss es ein Fahrzeug sein, das dem Nürburgring in jeder Hinsicht gewachsen ist", erklärt Toyoda. Entsprechend verfeinerten die Ingenieure den Corolla auf jener Strecke, die als die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt gilt.

Verbesserte Aero, reduziertes Gewicht und mehr Drehmoment Für ein verbessertes Aerodynamikkonzept sorgt ein neues Carbon-Bodykit, das von den Rennwagen der japanischen Super Taikyu Series abgeleitet wurde. Zum Paket gehören die Lufthutze auf der Motorhaube, die Entlüftungsöffnungen in den Kotflügeln, die seitlichen Frontspoiler sowie der fünffach im Anstellwinkel einstellbare Heckflügel. Das Fahrwerk setzt auf neue entwickelte Einrohrdämpfer und zusätzliche Zugfedern.

Für ein Plus an Fahrdynamik sorgt auch ein um 30 Kilogramm reduziertes Gewicht. Dazu flog die komplette Rücksitzanlage raus. Zusätzlichen Grip liefern Michelin Pilot Super Sport Cup 2-Reifen in der Dimension 245/40 auf 18 Zoll großen Leichtmetallschmiedefelgen.

Eine neu abgestimmte Motorsteuerung hebt das maximale Drehmoment des 1,6-Liter-Dreizylinder-Turbomotors um 15 auf nun 415 Nm an. Die Maximalleistung bleibt mit 305 PS unverändert. Für dauerhaft hohe Leistungsabgabe sorgt zudem ein Ladeluftkühler-Sprühsystem. Speziell mit enger gestuften Gängen wurde das hier ausschließlich angebotene manuelle Sechsganggetriebe auf die Nordschleife abgestimmt; im Basismodell ist optional auch eine Achtgangautomatik zu haben. Der restliche Allradantrieb bleibt unangetastet.

Aufgepepptes Cockpit Nachjustiert wurde auch im Cockpit. Maßgefertigte GFK-Schalensitze optimieren die Sitzposition und den Seitenhalt. Für mehr Motorsport-Atmosphäre sorgen beflockte Oberflächen an den A-Säulen und auf der Armaturentafel sowie neue Carbon-Applikationen und eine Instrumententafel in gebürsteter Metalloptik.

Kommt 2027, aber nicht zu uns Bislang ist der GRMN Corolla nur ein Prototyp. Ab 2027 soll er allerdings als Kleinserie in den Verkauf gehen. Bestellungen will Toyota ab Herbst 2026 annehmen. Und jetzt kommt der Haken: Angeboten werden soll der GRMN Corolla ausschließlich in Japan, Australien und Nordamerika. Dass ein GRMN Corolla später tatsächlich mal die Nürburgring-Nordschleife erreichen wird, ist daher eher unwahrscheinlich.

Zusätzlich zum zweisitzigen GRMN Corolla kündigt Toyota noch eine fünfsitzige "MORIZO RR"-Variante an, die dann allerdings mit dem "GAZOO Racing Direct Automatic Transmission" (Direktschaltgetriebe) ausgestattet ist. Preise nennen die Japaner für keine der neuen Modellvarianten.