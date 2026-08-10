Toyota Land Cruiser Langläufer: Die Millionen-Ehre ist käuflich

Die magische Marke von einer Million Kilometer auf ein Auto zu fahren ist nur ganz wenigen Autobesitzern vergönnt. Wer unbedingt zu diesem elitären Kreis gehören möchte, dem bietet sich jetzt in Australien eine elegante Möglichkeit dem Club der Kilometer-Könige beizutreten.

Bewusst vor der Mio.-km-Marke abgestellt Gary Driscoll hat seinen Toyota Land Cruiser Sahara der 200er-Serie 2010 als Neuwagen gekauft. In den folgenden 15 Jahren legte der Getreide- und Viehhändler aus Nhill, Victoria damit täglich durchschnittlich über 180 Kilometer zurück. Im November 2025 hatte der SUV mit seinem D-4D-V8 Turbodiesel unter der Haube 999.999 Kilometer auf dem Tacho erreicht. Driscoll stellte den Wagen ab und überließ ihn zu Ausstellungszwecken einem lokalen Toyota-Händler. Jetzt ist es für Driscoll Zeit, sich nach einem neuen Auto umzusehen. Daher soll der alte Land Cruiser verkauft werden.

Regelmäßige Pflege, nur ein Defekt Die anstehende Eine-Millionen-Kilometer-Schwelle sieht Driscoll als den besten Zeitpunkt für einen Wechsel. Die Marathonstrecke hat der Diesel nach Besitzerangeben problemlos hinter sich gebracht. Die regelmäßige Pflege dokumentiert Driscoll anhand von 100 Händler-Stempeln im Inspektionsheft. Als einzigen nennenswerten Defekt nennt er einen defekten Anlasser, der bei Kilometerstand 973.000 getauscht wurde. Ansonsten befände sich der Wagen und der 4,5 Liter große V8-Biturbodiesel mit 265 PS und 650 Nm Drehmoment in einem guten Zustand. Ebenso die Sechsgangautomatik und der permanente Allradantrieb.

Die Auktion läuft noch bis zum 17. August 2026. Als finalen Preis erwartet Driscoll Gebote zwischen 20.000 und 30.000 Australische Dollar (umgerechnet rund 12.000 bis 18.000 Euro).