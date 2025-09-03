Unter 30.000 €: Pick-ups Hyundai Santa Cruz & Fiat Toro als SUV-Alternative

Was, wenn man für den Preis eines gut ausgestatteten Kompaktwagens einen stylischen Pick-up bekommen könnte – mit SUV-Komfort, Alltagsnutzen und digitaler Technik? Der Hyundai Santa Cruz und der Fiat Toro zeigen, dass genau das möglich ist. In ihren Heimatmärkten starten sie jeweils unter der Marke von 30.000 Euro – damit wären sie auch für den europäischen Markt hochinteressant.

Unibody statt Leiterrahmen Beide Fahrzeuge setzen auf Unibody-Bauweise statt klassischer Nutzfahrzeugtechnik. Damit fahren sie sich wie ein SUV, bleiben aber durch ihre offene Ladefläche und robusten Antriebe voll einsatzfähig. Wer etwa einen VW T-Roc oder Toyota C-HR in Betracht zieht, würde mit dem Santa Cruz oder dem Toro eine unkonventionelle, aber mindestens ebenso praktische Alternative bekommen – und das zum vergleichbaren Preis.

Technik, Design und Leistung – überraschend viel fürs Geld Im Detail: Der Hyundai Santa Cruz beginnt in den USA bei etwa 29.500 Dollar, was etwas mehr als 25.000 Euro entspricht. Selbst die Top-Variante mit Turbo-Motor, Allradantrieb und digitalem Innenraum bleibt unter 45.000 Dollar. Vergleicht man das mit hiesigen SUV-Angeboten, bekommt man für sein Geld deutlich mehr Nutzwert und Exotik.

Der Fiat Toro spielt preislich auf gleichem Niveau: Als Neuwagen startet er bei umgerechnet etwa 25.000 Euro. Auf dem südamerikanischen Gebrauchtmarkt finden sich gepflegte Exemplare bereits ab 12.000 Euro – das ist weniger als ein Basis-Dacia Duster.

Für wen diese Pick-ups besser passen als ein SUV

Die Zielgruppen liegen auf der Hand: Wer regelmäßig Outdoor-Aktivitäten betreibt, bekommt mehr Laderaum als in jedem SUV. Selbstständige oder Handwerker profitieren vom Kombi-aus-Lust-und-Nutzen-Konzept – mit Komfort statt Kompromiss. Und für alle, die sich vom SUV-Mainstream abheben wollen, sind diese Pick-ups die ideale Antwort auf überteuerte Crossovers mit pseudo-offroader Optik.

Warum Europa reif für kompakte Pick-ups ist