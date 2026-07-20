V12-Hypercar mit 11.000 U/min: Der neue Nilu27

Der Nilu27 setzt mit seinem 6,5-Liter-V12-Saugmotor neue Maßstäbe in der Hypercar-Welt. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Hartley Engines aus Neuseeland, erreicht das Aggregat eine maximale Drehzahl von 11.000 Umdrehungen pro Minute. Die Leistung übertrifft dabei bereits die ursprünglich angepeilten 1.070 PS – genaue Werte hält der Hersteller jedoch noch zurück. Technisch hervorzuheben sind zwölf Einzeldrosselklappen und ein Bankwinkel von 80 Grad.

Eine Besonderheit stellt das Hot-V-Layout dar: Hierbei liegen die Abgaskrümmer zwischen den Zylinderbänken im V-Motor, was kurze Abgaswege ermöglicht. Diese Bauweise wird normalerweise bei Turbomotoren eingesetzt, doch beim Nilu27 dient sie ästhetischen und funktionalen Zwecken – ohne Turboaufladung.

Purismus trifft auf Ingenieurskunst Der Verzicht auf moderne Technologien wie Doppelkupplungsgetriebe oder adaptive Fahrmodi unterstreicht den puristischen Ansatz des Nilu27. Stattdessen wird der V12 mit einem manuellen Siebengang-Getriebe kombiniert. Auch im Innenraum bleibt es analog: Klassische Rundinstrumente dominieren das Cockpit; digitale Displays beschränken sich auf eine Rückfahrkamera.

Die Karosserie basiert auf einem Carbon-Monocoque mit Aluminium-Hilfsrahmen zur Aufnahme von Motor und Fahrwerk. Für Stabilität sorgen Doppelquerlenker mit Pushrod-Anlenkung an Vorder- und Hinterachse sowie Semislicks vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Nachhaltigkeit versus Exklusivität Kritiker werfen dem Konzept vor allem mangelnde Nachhaltigkeit vor. Der große Hubraum des Motors sowie der Verzicht auf Hybridtechnologie stehen im Kontrast zu den aktuellen Bemühungen um CO₂-Reduktion in der Automobilindustrie. Doch genau hier liegt auch der Reiz des Fahrzeugs: Es richtet sich an eine exklusive Zielgruppe von Sammlern und Enthusiasten, für die Emotionen und Ingenieurskunst wichtiger sind als Effizienz.

Die limitierte Produktionszahl – 15 Track-Versionen und 54 straßenzugelassene Exemplare – verstärkt diesen Eindruck. Mit einem geschätzten Preis im siebenstelligen Euro-Bereich positioniert sich der Nilu27 klar als Sammlerobjekt.

Vergleich mit modernen Hypercars Im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Rimac Nevera oder Lotus Evija fällt der Fokus des Nilu27 auf Mechanik statt Elektronik sofort auf. Während andere Hersteller auf elektrische Antriebe setzen, bleibt Nilu27 seiner Philosophie treu: Fahrerlebnis durch pure Mechanik ohne digitale Vermittler.

Diese Strategie macht das Fahrzeug einzigartig in einer Ära technischer Überladung – gleichzeitig schränkt sie jedoch seine Alltagstauglichkeit ein. Wartungsintensive Komponenten wie Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo oder Spezialreifen erhöhen zudem die laufenden Kosten.