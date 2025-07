Vergleich: Ist der neue Mazda CX-5 der bessere Tiguan?

Man muss schon genau hinsehen, um den neuen Mazda CX-5 von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Doch der neue ist gewachsen, gibt sich digitaler und kann auch sonst vieles besser als die seit 2017 gebaute zweite Auflage. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Stärkster Gegner des Japaners wird hierzulande der VW Tiguan , der seit 2024 komplett neu aufgelegt wurde. Ein erster Vergleich der beiden Mittelklasse-SUV in ihrer jeweils dritten Generation:

Der neue Mazda CX-5 legt in der dritten Generation spürbar an Größe zu: Mit nun 4,69 Metern Länge, 1,86 Metern Breite und einem um 115 Millimeter verlängerten Radstand (2,82 Meter) entsteht vor allem im Fond deutlich mehr Beinfreiheit. Auch das Kofferraumvolumen wächst auf 583 Liter, bei umgelegten Sitzen sogar auf 2.019 Liter. Eine niedrigere Ladekante, eine größere Ladeöffnung und weiter aufschwingende Fondtüren erhöhen den praktischen Nutzwert im Alltag.

Der VW Tiguan ist im vergangenen Jahr ebenfalls gewachsen und misst nun 4,54 Meter in der Länge. Der Radstand bleibt mit 2,68 Metern unverändert, das Kofferraumvolumen steigt auf 652 Liter bis 1.650 Liter. Die Innenraumgestaltung bleibt gewohnt geräumig, auch für große Passagiere. Der Mazda hat den Wolfsburger vom reinen Platz- und Raumangebot jetzt allerdings überholt.

Volkswagen geht beim noch frischen Tiguan III mit dem Infotainmentsystem der vierten Generation (MIB4) in die Vollen. Serienmäßig gibt es ein 12,9-Zoll-Display, optional ist ein 15-Zoll-Bildschirm erhältlich. Ein Dreh-Drücksteller in der Mittelkonsole übernimmt die Steuerung für Lautstärke, Fahrmodi und Ambiente-Beleuchtung. Auch das "Digital Cockpit" mit individualisierbarer Anzeige ist serienmäßig. Viele Tasten oder haptische Schalter gibt es auch im VW nicht mehr. Dafür sehr bequeme ErgoActive-Sitze mit Massagefunktion in den Top-Ausstattungen.