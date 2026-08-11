VW Atlas Cross Sport: Nimm sieben, streiche zwei

Der Atlas Cross Sport war schon immer die elegantere, sportlichere und auch luxuriösere Variante des US-SUV Atlas. Nach dem Start der zweiten Atlas-Generation schiebt VW jetzt auch den neuen Atlas Cross Sport nach. Der tritt auf einer modifizierten MQB-Evo-Plattform mit einem optimierten Turbomotor, neu gestaltetem Karosseriedesign, überarbeitetem Innenraum und aktualisierter Elektronik an.

Kürzer und flacher Für die markantesten Unterschiede zum Atlas sorgen der Entfall von zwei Sitzplätzen, die flachere Dachlinie (rund 5 Zentimeter) mit schräger gestellten C-Säulen sowie die neuen Proportionen, die sich durch die um knapp 14 Zentimeter verkürzte Karosserie (4,97 Meter) ergeben. Eingespart wurde die Länge am hinteren Überhang. Vom Atlas übernommen wurden das neue Gesicht sowie die Heckgestaltung. Für mehr Wertigkeit sorgen in Wagenfarbe lackierte Schweller sowie modifizierte Karosserieapplikationen rundum. In den Radläufen stecken neu gezeichnete Leichtmetallfelgen mit 18, 20 oder auch 21 Zoll Durchmesser.

Auch im Cockpit übernimmt der Atlas Cross Sport das neue Layout des Atlas mit neuen Displays und dem ans Lenkrad gewanderten Getriebewählhebel. Ein schwarzer Dachhimmel soll die Sportlichkeit unterstreichen. Kunstleder in der Basis und Echtleder in den höheren Ausstattungsvarianten sorgt für ein edles Ambiente.

Vorerst nur mit Turbobenziner Keine Überraschung auch beim Antrieb. Wie im Atlas wird auch im Cross Sport der überarbeitete Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit nun 282 PS und 350 Nm Drehmoment mit einer Achtgangautomatik kombiniert. In der Basiskonfiguration setzt der Cross Sport auf Frontantrieb, gegen Aufpreis ist ein 4Motion-Allradantrieb zu haben. An die Hängerkupplung dürfen bis zu 2,3 Tonnen angehängt werden. Eine Hybrid-Motorisierung wird erst im Rahmen der ersten Modellpflege nachgereicht.

Marktstart und Preise Preise für den Atlas Cross Sport nennt VW noch nicht. Die sollen erst zum Marktstart Anfang 2027 nachgereicht werden. Der normale Atlas ist bereits ab umgerechnet rund 36.500 Euro zu haben.