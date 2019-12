VW Atlas Modelljahr 2021 Volkswagen USA frischt seinen XL-SUV auf

VW ist ziemlich happy mit seiner derzeitigen Situation in den USA. Die Zugpferde für die dortige Dependance Volkswagen of America sind die SUV, die amerikanischen Medienberichten zufolge aktuell 53 Prozent des gesamten Absatzes ausmachen. Vor allem das exklusiv in Nordamerika angebotene XL-Modell Atlas kommt auf dem dortigen Markt gut an, weshalb VW es bald auffrischen wird. Für das Modelljahr 2021 steht ein Facelift des Siebensitzers an, das einige Design-Änderungen mit sich bringt.

Front-Design wie beim Atlas Cross Sport

Wie diese aussehen, lassen nun veröffentlichte Design-Skizzen erahnen. Der reguläre Atlas erhält die Front des coupéhaften Schwestermodells Cross Sport (hier erfahren Sie mehr zu dieser Modellvariante) mit dem anders geformten, dreistrebigen Kühlergrill und neu gestalteten Leuchten samt LED-Tagfahrlicht-Grafik. Die Stoßstangen an Front und Heck sind nun stärker ausgeformt, was den Fußgängerschutz verbessern soll und das Auto um knapp acht Zentimeter auf etwa 5,11 Meter Außenlänge wachsen lassen. Auch die Heckleuchten haben eine Form und liegen nun auf der Chromspange an der Heckklappe auf, statt diese zu integrieren. Außerdem scheint das Facelift neue Felgen mit sich zu bringen. In der sportlichen Ausstattungsvariante R-Line, die außerdem eine aggressiver gestaltete Frontschürze mit sich bringt, messen die Räder 21 Zoll.

Volkswagen of America Das Vergleichsbild zeigt es: Der siebensitzige VW Atlas (rechts) übernimmt die Front des coupéhafteren Cross Sport.

Innen erhält der 2021er Atlas ein neues, unten abgeflachtes Lenkrad und ein Fach, in dem Smartphones drahtlos aufgeladen werden können. Ein Acht-Zoll-Touchscreen soll in jeder Modellvariante bis auf die Basisversion die Infotainment-Schnittstelle sein. Die feineren Ausstattungslinien bekommen neue Nähte an Armaturenbrett und Sitzen.

Neue Assistenzsysteme und Allrad für den Vierzylinder

Technisch verbessert VW den Atlas vor allem in Hinblick auf die elektronischen Assistenzsysteme. Die dynamische Verkehrszeichenerkennung und der bis 64 km/h aktive Stauassistent sind aus dem Cross Sport bereits bekannt. Motorenseitig bleibt dagegen alles beim Alten: Es gibt einen Turbobenziner, der aus vier Zylindern und zwei Litern Hubraum 238 PS und maximal 350 Newtonmeter schöpft. Neu ist, dass dieser Motor auch mit Allradantrieb kombiniert werden kann. Das ging bisher nur mit dem 3,6-Liter-V6-Benziner, der es auf 280 PS und höchstens 361 Newtonmeter bringt.

Aktuellen Planungen zufolge soll der VW Atlas des Modelljahres 2021 im Februar 2020 auf der Chicago Auto Show enthüllt werden. Im Mai soll der Verkauf starten. Zu Preisen ist noch nichts bekannt. Aktuell startet der VW Atlas in den USA bei 30.895 Dollar, was umgerechnet knapp 28.000 Euro entspricht.

Fazit

Volkswagen of America scheint mit dem Atlas einen Treffer gelandet zu haben und tut gut daran, dessen Alterungsprozess mit frühzeitiger und stringenter Modellpflege zu verlangsamen. Zusammen mit dem Coupé-Pendant Cross Sport hat VW in den USA ein großformatiges SUV-Duo am Start, das die einheimischen Platzhirsche weiter unter Druck setzen dürfte.