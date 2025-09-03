VW T-Roc 2025: Was das Längenwachstum wirklich bringt

Ein SUV, der 4,373 Meter misst, wirkt anders – selbst dann, wenn das Design vertraut bleibt. Beim neuen T-Roc sorgt ein umgestaltetes Front- und Hecklayout dafür, dass der Zuwachs nicht klobig, sondern klar und dynamisch wirkt. Der große Grill greift weit in die Flanken, schmale LED-Leuchten ziehen sich über die Front, am Heck übernimmt ein durchgehendes Lichtband die horizontale Betonung. Das Dach bleibt coupéartig, die Proportionen balanciert – aber die neue Länge bringt Substanz.

12,2 Zentimeter mehr Karosserie bedeuten nicht nur eine neue Silhouette, sondern vor allem mehr Innenraum. Der Radstand wächst um 2,8 Zentimeter auf jetzt 2,631 Meter – spürbar auf den Rücksitzen, wo besonders groß gewachsene Passagiere profitieren. Die Kniefreiheit entspricht fast dem Niveau eines Tiguans der ersten Generation. Dazu kommt ein auf 465 Liter angewachsener Kofferraum. Das sind 20 Liter mehr als zuvor. Technisch ermöglicht die MQB-evo-Plattform diese neuen Maße. Sie erlaubt längere Radstände bei nahezu identischer Architektur, ohne Gewicht und Agilität zu kompromittieren.

Komfort wächst mit – aber auch die Rolle des T-Roc Mit dem neuen Format steigt der Anspruch. Der T-Roc war bislang eher der sportliche Ableger im VW-SUV-Portfolio, positioniert zwischen Polo und Golf – nun drängt er spürbar in Richtung Alltagsfahrzeug für Familien. Mehr Länge, hochwertigere Materialien und neue Funktionen wie das Head-up-Display oder das 12,9-Zoll-Infotainment-Display lassen keinen Zweifel: Der T-Roc will mehr sein als nur der stylische Kompakte für die City.