VW Taos Basecamp Concept SUV-Neuling wird zum Basislager

Der VW Taos ist die US-Version des China-SUV Tharu. In den USA kommt der Taos, der sich unterhalb des Tiguan einsortiert, im Sommer 2021 auf den Markt. Um den Kunden schon vorab zu zeigen, wie wandelbar der Taos ist, stellt VW USA jetzt die Basecamp-Studie vor.

Der Taos Basecamp knüpft dabei an den 2019 vorgestellten Atlas Basecamp an. Aus der Atlas-Studie wurde später die Atlas-Basecamp-Zubehörlinie abgeleitet. Ähnlich wird es beim Taos laufen, denn VW teilt mit, dass verschiedene Ausstattungselemente Teil des zukünftigen Styling-Pakets für den Taos werden. Konzipiert wurde der Taos Basecamp vom VW-Designstudio in Kalifornien.

Taos im nachgeschärften Offroad-Look

Die Kalifornier haben dem Taos Kotflügelverbreiterungen, Geländeräder und -reifen sowie ein neues Farbschema auf das Blechkleid gezeichnet, das einen grau gehaltenen Karosseriekörper mit einem schwarzen Dach, einer schwarzen Motorhaube sowie orangefarbenen Zierstreifen kombiniert. Ergänzend tragen verschiedene Anbauteile ebenfalls ein schwarzes Lackkleid. Im Kühlergrill findet sich zudem ein Basecamp-Signet. Kontrastierende silberne Unterfahrschutzelemente zieren die Schürzen an Front und Heck.

Längere Fahrwerksfedern heben die Karosserie an und erhöhen so die Bodenfreiheit. Auf den 17 Zoll großen Spezialfelgen sind Falken Wildpeak A/T Trail-Reifen in der Dimension 225/65 R 17 montiert. Abgerundet wird der Außenauftritt durch einen robusten Dachträger mit LED-Zusatzscheinwerfern an der Front.

Ein robustes Trenngitter an der Rücksitzbank nimmt allerlei Ausrüstungsgegenstände auf. Als besonderes Feature führt der Taos Basecamp einen Bluetooth-fähigen rahmenlosen Innenspiegel mit integriertem Kompass ein.

Fazit

Mit dem auf Offroad-Look getrimmten Taos Basecamp Concept zeigt VW USA Ausstattungselemente, die später in das optionale Zubehörangebot für den kleinen SUV übergehen werden.