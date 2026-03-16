Warum der WRX Club Spec Evo für Sammler interessant ist

Der Subaru WRX Club Spec Evo basiert auf der tS Spec B-Variante des WRX und behält dessen bewährte Technik bei. Unter der Haube arbeitet ein 2,4-Liter-Boxermotor mit Turbolader, der 275 PS und 350 Nm Drehmoment liefert. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das ausschließlich mit dem Symmetrical All-Wheel Drive-System kombiniert wird. Diese Konfiguration unterstreicht den Fokus auf Fahrspaß und Kontrolle, der für Subaru typisch ist. Zusätzlich verfügt das Modell über das Drive Mode Select-System, das verschiedene Fahrmodi bietet, um das Fahrerlebnis individuell anzupassen.

Exklusive Optik: Sunrise Yellow und mehr Optisch hebt sich der Club Spec Evo deutlich von anderen WRX-Modellen ab. Die exklusive Lackierung in Sunrise Yellow ist ein echter Blickfang und wird durch 19-Zoll-Leichtmetallräder in Mattschwarz ergänzt. An den hinteren Türen prangen Club-Spec-Evo-Schriftzüge, die die Exklusivität des Modells betonen. Diese Details machen den Club Spec Evo zu einem Fahrzeug, das nicht nur auf der Straße, sondern auch in Sammlergaragen für Aufsehen sorgt.

Innenraum: Sportlichkeit trifft auf Eleganz Im Innenraum setzt Subaru auf hochwertige Materialien und sportliches Design. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Recaro-Schalensitzen Platz, die mit Alcantara und Kunstleder bezogen sind. Gelbe Kontrastnähte ziehen sich über Sitze, Türverkleidungen, Mittelkonsole und Armaturenbrett und setzen farbliche Akzente. Jedes Fahrzeug ist mit einer individuellen Seriennummer versehen, die auf einer Plakette im Innenraum angebracht ist. Diese Details unterstreichen den exklusiven Charakter des Modells und machen es zu einem begehrten Sammlerstück.

Preis und Verfügbarkeit Mit einem Preis von 63.190 australischen Dollar (ca. 39.020 Euro) liegt der Club Spec Evo leicht über dem Serienmodell. Die Bestellungen für die auf 75 Fahrzeuge limitierte Edition sind in Australien bereits gestartet. Angesichts der geringen Stückzahl und der hohen Nachfrage dürfte das Modell schnell ausverkauft sein. Subaru zielt mit dieser Edition klar auf Enthusiasten und Sammler ab, die ein einzigartiges Fahrzeug suchen.

Historische Einordnung und Bedeutung Die Club Spec Evo-Modelle haben bei Subaru eine lange Tradition. Seit den 1990er-Jahren bringt der Hersteller regelmäßig limitierte Sondereditionen auf den Markt, die sich durch exklusive Ausstattungsmerkmale und eine geringe Stückzahl auszeichnen. Diese Modelle sind bei Sammlern besonders begehrt und haben oft einen hohen Wiederverkaufswert. Der WRX Club Spec Evo setzt diese Tradition fort und feiert gleichzeitig die Erfolgsgeschichte des WRX in Australien.