Wolga K50 SUV und C50 Limousine: Die neuen Russen sind gar nicht russisch

Die wohl berühmteste russische Automarke Wolga feiert mit zwei neuen Modellen ein Comeback – zumindest auf dem russischen Markt. Anfang April hat Wolga mit dem K50 einen SUV und mit dem C50 eine Limousine in Produktion genommen. Beide Autos sind aber keine Eigenentwicklungen der Russen, sondern sind eigentlich Modelle aus dem Portfolio des chinesischen Anbieters Geely.

Ursprünglich wollte Wolga bereits 2024 wieder durchstarten. Seinerzeit hatte der Autobauer dazu drei neue Modelle auf Plattformen des chinesischen Anbieters Changan vorgestellt. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings und jetzt unternimmt Wolga einen neuen Anlauf. Zurück zu den aktuellen Neuheiten.

Wolga K50 ist ein Geely Monjaro Der Wolga K50 ist im Prinzip ein Geely Monjaro mit angepassten Dekoelementen an Front und Heck sowie entsprechenden Wolga-Schriftzügen. Mit einer Länge von 4,77 Meter, eine Breite von 1,90 Meter und einem Radstand von 2.845 Millimetern tritt er im VW Tayron-Format und so in der Oberen Mittelklasse an. Unter der Motorhaube sitzt ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 238 PS, der über eine Achtgangautomatik mit einem Allradantrieb zusammenarbeitet. Das Fahrwerk arbeitet mit adaptiven Dämpfern. Die Liste der Assistenten umfasst zahlreiche aktuelle Sicherheitssysteme.

Zur weiteren Ausstattung zählen ein Panorama-Glasschiebedach, eine LED-Ambientebeleuchtung, einem Premium-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern sowie elektrisch einstellbare Vordersitze mit Heizung, Belüftung und Massagefunktion.

In Russland soll der neue Wolga K50 im Sommer 2026 auf den Markt kommen. Preise wurden noch nicht kommuniziert. Gefertigt wird der SUV, wie auch die C50 Limousine im ehemaligen VW-Werk in Nischni Nowgorod. Volkswagen hatte dort die Produktion nach dem Einmarsch in die Ukraine im Frühjahr 2022 eingestellt und die Partnerschaft mit der GAZ-Gruppe beendet. Das Werk, in dem Modelle von VW und Skoda montiert wurden, wurde nachfolgend aufgegeben. Es gab langwierige Rechtsstreitigkeiten um Schadenersatz mit GAZ.

Wolga C50 ist ein Geely Preface Wolga-Neuheit Nummer zwei ist die Limousine C50. Die basiert auf dem Geely Preface und wird ebenfalls im Sommer 2026 auf dem russischen Markt eingeführt. Auch der Wolga C50 sortiert sich mit einer Länge von 4,82 Meter, einer Breite von 1,88 Meter und einem Radstand von 2.800 Millimetern in der Mittelklasse ein.

Unter der Motorhaube sitzt auch hier ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Die Kunden haben allerdings die Wahl zwischen zwei Leistungsstufen mit 150 und 200 PS. Geschaltet wird immer per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, angetrieben werden immer ausschließlich die Vorderräder.

Zum Ausstattungspaket des Wolga C50 gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, ein Keyless-Go-System, Klimaautomatik, Tempomat, Premium-Soundsystem sowie eine 360-Grad-Rundumüberwachung. Auch hier umfasst das Assistenzpaket zahlreiche zeitgemäße Sicherheitssysteme. Das Cockpit setzt auf ein digitales Kombiinstrument sowie einen aufrecht stehenden Touchscreen für das Infotainmentsystem.