Ford Escort XR3i Tolman Edition: Mit dem wärst du in den 80ern der King gewesen

Als Ford Anfang der 1980er-Jahre den Escort XR3i auf den Markt brachte, musste sich der scharfe Kompakte mit Wettbewerbern wie dem Golf GTI, dem Opel Kadett GSi oder dem Peugeot 205 GTI auseinandersetzen. Dabei zog er meist den Kürzeren. Das lag auch am nur 105 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder. Die Wettbewerber boten bis zu 34 PS mehr – damals eine Welt.

Mit dem jetzt von Tolman Engineering vorgestellten Ford Escort XR3i Tolman Edition hätte die Hierarchie damals wohl anders ausgesehen. Im Rahmen ihrer Restomod-Projekte, in denen unter anderem bereits ein modernisierter Peugeot 205 GTI entstanden ist, haben die Briten einen aufwändig überarbeiteten Escort XR3i präsentiert.

Leistung mit Köpfchen Basis ist ein alter XR3i, der in allen Punkten begutachtet, restauriert und bei Bedarf optimiert wird. Für mehr Power sorgt die Kombination des alten 1,6-Liter-CVH-Motors mit einem 16V-Zetec-Zylinderkopf und einem vollelektronischen Motormanagement. Der zusätzlich mit neuen Pleuel und Kolben sowie einem optimierten Motorblock aufgepeppte Vierzylinder legt so von 105 auf satte 150 PS zu. Das maximale Drehmoment steigt auf 163 Nm. Komplettiert wird der Umbau durch einen modifizierten RS1600i-Ventildeckel, einen Edelstahl-Fächerkrümmer und eine Edelstahl-Sportabgasanlage. Erhalten bleibt das originale Fünfgang-Schaltgetriebe.

Modernisiertes Fahrwerk Verbesserte Bilstein-Stoßdämpfer, ein neuer Stabi und eine mit RS1600i-Teilen umfassend überarbeitete Vorderachse beheben die Handlingschwächen des ursprünglichen XR3i. In den Radhäusern stecken exklusive Tolman-15-Zoll-Felgen, die eine größere Auswahl an modernen Reifen erlauben. Zudem bieten sie mehr Platz für eine verbesserte Bremsanlage von AP Racing. An der Hinterachse rüstet Tolman von Trommel- auf Scheibenbremsen um. Stahlflexleitungen optimieren den Druckpunkt.

Zu den weiteren Modernisierungsmaßnahmen zählen Leuchten mit LED-Leuchtmitteln und ein DAB-Radio. Darüber hinaus blieb der zeitgenössische Innenraum erhalten.

Preise für den Umbau nennt Tolman nicht. Ganz günstig dürfte so ein Nostalgie-Tripp aber nicht sein. Beim Peugeot 205 standen am Ende deutlich über 60.000 Euro auf der Rechnung.