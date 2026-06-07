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Porsche 928 Clubsport von Jochen Mass zu verkaufen

Porsche 928 Clubsport Prototyp H54
Mit diesem Porsche fuhr Jochen Mass zu Rennen

Ein Porsche 928 Clubsport, mit dem Jochen Mass zu Rennen fuhr, kommt während der Quail-Auktion im August 2026 bei Broad Arrow unter den Hammer.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.06.2026
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Porsche 928 Clubsport H54 ex Jochen Maass (1987)
Foto: Robin Adams/Courtesy of Broad Arrow Auctions

Porsche baute 1987 vier 928 Clubsport für die Werksfahrer Jochen Mass, Derek Bell, Hans-Joachim Stuck und Bob Wollek. Der Clubsport war eine leichtere Version des 928 S4 mit Schaltgetriebe.

Eine sparsamere Ausstattung ohne Schiebedach und elektrische Sitzeinstellung sparte rund 120 Kilogramm Gewicht und eine kürzere Übersetzung half dem Sportwagen auf die Sprünge. Der Clubsport war ausschließlich mit Schaltgetriebe zu haben – einem ZF-Fünfgang mit dem ersten Gang links hinten, einem sogenannten "Dogleg".

Leichtbau, 320 PS, 270 km/h

Die Modifikationen gingen ins Detail: Die Klimaanlage bekam einen leichteren Kompressor, ein vereinfachter Kabelbaum sparte ebenso Gewicht wie der Verzicht auf Heckwischer, Radio und Zentralverriegelung. Auch die Sonnenblenden vor der Heckscheibe fielen weg. Der Fünfliter-V8 bekam ausgesuchte Kolben und Pleuel montiert, die Nockenwellen waren modifiziert, die Motor- und Zündelektronik angepasst. Offiziell gab Porsche 320 PS und 270 km/h Höchstgeschwindigkeit an.

Porsche baute den 928 Clubsport nur 27-mal

Insgesamt baute Porsche den 928 Clubsport nur 27-mal. Vier davon waren Presseautos oder Dienstwagen für das Management, vier für die Werksfahrer bestimmt. Demzufolge gab es nur 17 Autos für Kunden. Alle Exemplare sind von außen an einem hellgrauen "CS Clubsport"-Schriftzug auf dem linken Vorderkotflügel zu erkennen.

Die Werksfahrer-Clubsport sind in Grandprixweiß lackiert und mit blauem Leder ausgestattet. Das Auto, das Jochen Mass fuhr, versteigert Broad Arrows Mitte August während der "The Quail" Auktion in Florida (USA). Mass bekam das Auto mit dem Kennzeichen BB-PW 269 im Jahr 1987. Nach Angaben des Auktionshauses wurde der Porsche 1993 auf Maas' Ehefrau umgemeldet. Insgesamt soll der Rennfahrer über 76.000 Kilometer mit dem 928 zurückgelegt haben. Ab 1998 gehörte das Auto einem weiteren Besitzer aus Landau, bevor 2006 ein Norweger den Porsche kaufte.

Schätzpreis: 215.000 bis 301.000 Euro

Die Laufleistung ist mit 109.321 Kilometern angegeben. Zum Auto gehören das Serviceheft mit einer Signatur von Jochen Maas, die Betriebsanleitung, der alte Fahrzeugbrief sowie diverse Werkstattrechnungen und HU-Protokolle. Broad Arrow schätzt den Preis für das Auto auf 215.000 bis 301.000 Euro.

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