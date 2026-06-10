Zinc Green für den Mazda MX-5 (2027): Neue Farbakzente

Der Farbton wurde speziell entwickelt, um sowohl Robustheit als auch Raffinesse zu vermitteln. Die Metallic-Lackierung zeigt je nach Lichtsituation unterschiedliche Facetten: Bei schwachem Licht wirkt sie kompakt und solide, während sie bei stärkerem Licht einen verfeinerten metallischen Schimmer entfaltet.

Die Herstellung dieser Lackierung erfordert spezielle Technologien. Laut Mazda wird Zinc Green in einem mehrschichtigen Prozess aufgetragen, der nicht nur für eine brillante Optik sorgt, sondern auch eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse gewährleistet.

Verfügbarkeit und Markteinführung Die Produktion der Modelle mit der neuen Farbe beginnt im Oktober 2026, passend zum Start des Modelljahres 2027. Allerdings werden Fahrzeuge in Zinc Green erst ab Anfang 2027 verfügbar sein. Diese zeitliche Staffelung ermöglicht es Mazda, die Einführung sorgfältig zu planen und sicherzustellen, dass die Nachfrage gedeckt werden kann.

Interessant ist auch, dass Zinc Green nicht exklusiv für den MX-5 bleibt. Parallel wird diese Farbe auch für andere Modelle wie den CX-30 angeboten.

Bedeutung für den deutschen Markt Für deutsche Käufer spielt die Farbwahl oft eine entscheidende Rolle bei der Fahrzeugkonfiguration. Mit Zinc Green bietet Mazda eine Option, die sowohl Individualität als auch Eleganz ausstrahlt. Zudem hebt sich der MX-5 damit deutlich von Wettbewerbern ab, die oft auf konventionellere Farbtöne setzen. Die Metallic-Lackierung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch langlebig und pflegeleicht.

Preise und Ausstattungslinien Der Einstiegspreis für den Mazda MX-5 im Modelljahr 2027 liegt bei 34.190 Euro für die Prime-Line-Ausstattung mit Stoffverdeck. Für Kunden, die sich für Zinc Green entscheiden, fällt ein Aufpreis an – genaue Zahlen dazu sind jedoch noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Option vor allem in den höheren Ausstattungslinien wie Homura oder dem Sondermodell Yakudo besonders gefragt sein wird.

Das Sondermodell Yakudo kombiniert sportliche Akzente wie silberne Bremssättel mit einer Alcantara-Innenausstattung und einem hellgrauen Stoffverdeck – perfekt abgestimmt auf die neue Lackfarbe Zinc Green.