Eine Million Elektroautos bis 2020? Das Ziel ist längst offiziell kassiert und selbst unter Hinzurechnung von Plug-in-Hybriden eine Utopie. Am 1. Januar 2017 waren beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg rund 200.000 Elektro- und Hybrid-Pkw registriert. Der aktuelle Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen im Januar 2018: ein Prozent. Anders ausgedrückt: Der Anteil gelber Autos an den Neuzulassungen war 2017 etwa doppelt so hoch wie jener von Elektroautos.

Elektro-Smart: Liefertermin Ende 2018

Trotzdem haben manche Hersteller Schwierigkeiten, Elektroautos zu liefern – nicht nur Tesla. Wer einen Smart Electric Drive kaufen möchte, muss bis Ende 2018/Anfang 2019 auf sein Auto warten: „Die sehr hohe Nachfrage beim Smart Electric Drive übertrifft unsere Planungen weit“, erklärt der Hersteller auf Nachfrage.

VW E-Golf: Lieferzeiten bis 4. Quartal 2018

Zu „Lieferzeiten bis ins vierte Quartal 2018“ kommt es auch beim VW E-Golf. Eine zweite Schicht im Werk Dresden soll die Kapazität von 35 auf 70 Fahrzeuge täglich verdoppeln.

Zusätzlich läuft der Elektro-Golf im Werk Wolfsburg zusammen mit Verbrennern und Hybriden vom Band. Ein E-Up ist innerhalb von fünf bis sechs Monaten da. Im gesamten Jahr 2017 hat VW 1.100 E-Up und 3.100 E-Golf ausgeliefert. Ein Viertel jener Kunden, die einen Golf mit Umweltprämie bestellen, wählen die Elektro-Version.

Nissan Leaf und Kia Soul EV: 6 Monate Lieferzeit

Kia kann den Soul EV etwas schneller liefern: 6 Monate warten Kunden auf die Elektroversion. Ein Soul mit Benzinmotor ist innerhalb von drei Monaten beim Kunden. Auch der neue Nissan Leaf lässt ein halbes Jahr auf sich warten: Wer das Elektroauto heute bestellt, bekommt es im August. In Deutschland wurden bisher neue 2.000 Leaf bestellt.

Tesla und Opel: nach 4 Monaten beim Kunden

Tesla scheint die Lieferzeiten bei Model S und X im Griff zu haben: 4 Monate dauert es, bis ein frei konfiguriertes Auto auf dem Hof steht. Eine ähnliche Lieferzeit nennt auch Opel für den ebenfalls in den USA produzierten Ampera-e.

Für Ungeduldige: BMW i3

Wer ein Lagerfahrzeug nimmt, fährt schon nach zwei Wochen elektrisch – je nach Verfügbarkeit auch bei anderen Marken ein heißer Tipp. Eine Alternative kann auch der Gebrauchtmarkt sein. Am schnellsten liefert übrigens laut unserer Umfrage BMW: Ein frisch bestellter i3 steht aktuell nach acht Wochen zur Abholung bereit.

