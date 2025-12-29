Luxeed V9 Luxusvan: China-Marke bringt erstmals Sitz mit Helm-Airbag

Luxeed, ein chinesisches Joint-Venture des Telekom-Unternehmens Huawei und des Autoherstellers Chery, hat bereits die Limousine S7 und ein SUV (R7) vorgestellt. Jetzt soll ein Van folgen, der Luxeed V9. Der tritt im in Asien boomenden Segment der Luxus-Vans an, die ihre Passagiere mit höchstem Komfort umschmeicheln. Dazu gehören auch Sitze, die sich in eine entspannte Liegeposition bewegen lassen. Sehr gemütlich, aber unter Sicherheitsaspekten eine ganz schlechte Idee. Schließlich funktionieren Airbags und Sicherheitsgurte nur dann optimal, wenn eine normale Sitzhaltung eingenommen wird. Das will Luxeed nun offenbar ändern und kündigt die Ausrüstung des V9 mit Spezialsitzen an, die einen "Helm-Airbag" enthalten.

Sitz mit integrierten Airbags Im Mittelpunkt des neuen Sicherheitssystems steht ein Sitz, der nicht mehr nur Träger von Gurt und Airbag ist, sondern selbst zu einem aktiven Rückhaltesystem wird. Entwickelt wurde die Technik von Yanfeng Automotive Interior Systems, einem der weltweit größten Zulieferer für Fahrzeuginnenräume. Ausgangspunkt waren Sitzkonzepte, die in modernen Fahrzeugen zunehmend üblich werden, darunter weit nach hinten geneigte Lehnen, sogenannte Zero-Gravity-Positionen, drehbare Sitze oder Sitze mit sehr großer Längsverschiebung. Solche Konfigurationen weichen deutlich von der klassischen, aufrechten Sitzhaltung ab, auf die herkömmliche Rückhaltesysteme ausgelegt sind.

Der Airbag-Sitz kombiniert mehrere Funktionen. Er ist mit einem integrierten Sicherheitsgurt ausgerüstet, dessen Aufroller in der Rückenlehne sitzt und damit unabhängig vom Lehnenwinkel eng am Körper anliegt. In der Sitzfläche ist ein Airbag eingebettet, der bei einem Aufprall sehr früh auslöst und den Vorwärtsimpuls des Beckens reduziert, um hohe Belastungen auf die Lendenwirbelsäule zu vermeiden. Hinzu kommt ein großvolumiger, helmförmiger Airbag, der vollständig aus der Rückenlehne heraus entfaltet wird und Kopf, Nacken, Brust und Schulterpartie umschließt. Anders als herkömmliche Seiten- oder Kopfairbags folgt dieser Airbag der Position des Sitzes und nicht der festen Karosseriestruktur.

Crash-Automatik Ein zentrales Element ist zudem die Anbindung an Fahrerassistenzsysteme. Erkennt das Fahrzeug über Sensorik und Software eine drohende Kollision, wird der Sitz noch vor dem Aufprall automatisch in eine aufrechtere und somit für den Insassenschutz günstigere Position zurückgefahren. Wird ein Unfall nicht vorab erkannt, kann ein Mechanismus den Sitz während des Crashs entlang einer definierten Bahn nachführen und so ebenfalls eine günstigere Haltung herstellen. Yanfeng hat diese Kombination aus aktiver Sitzverstellung, integrierten Gurten und mehreren Airbagtypen seit 2020 entwickelt und dafür eine Vielzahl von Patenten angemeldet.

Der V9 basiert auf der modularen E0X-Plattform von Chery, die auch anderen Modellen der Gruppe zugrunde liegt. Für den Minivan wurde sie mit einem verlängerten Radstand ausgelegt. Die Karosserie soll eine Länge von mehr als 5,3 Metern erreichen. Im Innenraum sind unter anderem zwei separat verstellbare Sitze in der zweiten Reihe vorgesehen, die eine weitgehende Liegeposition erlauben und damit genau jene Sitzhaltungen ermöglichen, für die der neue Airbag-Sitz entwickelt wurde. Weitere angekündigte Ausstattungen umfassen großformatige Displays für die Passagiere, einen integrierten Kühlschrank und ein medizinisch nutzbares Sauerstoffgerät.

Antriebstechnisch setzt der Luxeed V9 auf ein 800-Volt-Bordnetz. Er soll sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch als EREV mit zusätzlichem Verbrennungsmotor als Generatorangeboten werden. Die Batterien stammen von CATL. Huawei steuert nicht nur Teile des elektrischen Antriebsstrangs, sondern auch das Fahrassistenzsystem Qiankun ADS bei, das in dieser Ausbaustufe für automatisierte Fahrfunktionen vorbereitet ist. Zur Umfelderfassung ist unter anderem ein neuer LiDAR-Sensor mit 192 Kanälen vorgesehen.

Der Marktstart des Luxeed V9 in China ist für das Frühjahr 2026 geplant. Sollte der Airbag-Sitz in dieser Form serienmäßig umgesetzt werden, wäre der Minivan das erste Großserienfahrzeug, das ein vollständig in den Sitz integriertes Airbagsystem einsetzt.