Auch die Luxusmarke Rolls-Royce will künftig im Reigen der Luxus-SUV mitspielen. Angekündigt wurde das Projekt offiziell bereits im Februar 2015, kommen soll der SUV unter dem Projektnamen Cullinan 2018.

Rolls-SUV als Erlkönig erwischt 2:35 Min.

Der Rolls Royce-SUV der unter dem Projektnamen Cullinan entwickelt wird, kommt spätestens 2018 auf den Markt und soll „ein Automobil“ sein, „das einerseits den Luxus eines Rolls-Royce bietet und anderseits jedes Terrain durchfahren kann“, so die beiden Manager. Auf Basis eines verkürzten Phantom II werden der Allradantrieb und die Fahrwerkstechnik aktuell erprobt. Unser Zeichner hat jetzt den Rolls-Royce Cullinan, der als Rivale für den Bentley Bentayga gilt, virtuell enttarnt.

„Viele unserer Kunden haben uns aufgefordert, ein Fahrzeug wie dieses zu entwickeln. Wir haben ihnen sorgfältig zugehört, weil Rolls Royce Motor Cars von jeher auf die Wünsche seiner Kunden fokussiert ist. Unser gleichzeitiges Streben nach Innovationen bewog uns schließlich, diese Herausforderung anzunehmen. Die Ingenieure und das Designteam unter der Führung von Designdirektor Giles Taylor arbeiten seither an diesem so außergewöhnlichen Automobil.“

Foto: Stefan Baldauf Auch der SUV setzt auf gegenläufig öffnende Türen.

Auch der SUV setzt auf gegenläufig öffnende Türen

Der Rolls Royce-SUV wird wie Phantom und Ghost auch in Goodwood endmontiert werden. Im Gegensatz zum BMW 7er oder dem kommenden BMW X7 erhält der große Rolls Royce-SUV eine eigene Aluminium-Spaceframe Architektur (ASF), auf der auch der kommende Phantom basieren wird. Diese erlaubt dem auf 22 Zoll großen Felgen stehenden fast 5,50 Meter lange SUV stärkere Achsen und Luftfedern, sowie eine besondere Sitzanlage. Zudem erhält der Cullinan einen ausklappbare Sitzanlage auf der zweigeteilten Heckklappe, wie neue Teaserbilder jetzt zeigen. Trotzdem soll der 4x4-SUV durchaus geländegängig ausfallen.

Foto: Rolls-Royce Der Name Cullinan geht auf einen der größten je gefundenen Diamanten zurück.

Ab 2018 steigt Rolls-Royce ins SUV-Geschäft ein

Optisch gibt sich der Cullinan durchaus robust, das Heck mit steil stehender Scheibe erscheint schon fast im Stile eines Range Rovers. Auch an der Front ist sein SUV-Charakter deutlich zu sehen, wie es die neuesten Erlkönig-Bilder zeigen. Der massige Grill wird flankiert von rechteckigen Scheinwerfern. Darunter kommt ein Unterfahrschutz zum Einsatz. Auch größere Lufteinlässe sind in der Schürze zu erkennen.

Antriebsseitig kommt der bekannte V12-Motor zum Einsatz, inwieweit das Aggregat mit einem E-Motor und Batteriepack zum Hybrid-V12 mutiert, ist noch ungewiss. Ungewiss auch, in welchem Preissegment der Rolls Royce Cullinan sich bewegt. Der Ghost startet bei rund 280.000 Euro, der Phantom bei über 400.000 Euro. Der erste SUV dürfte sich wohl dazwischen einordnen.

Übrigens: Der Cullinan-Diamant wurde 1905 in einer südafrikanischen Mine in den Magaliesbergen entdeckt und ist mit 3.106 Karat der größte jemals gefundene Diamant. Aufgespalten und geschliffen gehören die beiden größten Teile des Cullinan zu den britischen Kronjuwelen und befinden sich in Königskrone und Zepter.

Am 10. Mai 2018 ab 13 Uhr finden Sie hier die neuesten Bilder, Daten und Fakten zum neuen Rolls-Royce Cullinan.