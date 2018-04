Diese werden mit Reichweiten zwischen 400 und 650 Kilometer und einer neuen Optik auf Kundenfang gehen. Neben diesen Zukunftsmodellen stehen aber noch ein Reihe anderer Modellneuheiten auf dem Plan. Hier die wichtigsten in Kurzsteckbriefen.

Neuer VW Touareg wächst und wird schicker

Die dritte Generation des Touareg wurde komplett überarbeitet und erscheint nun größer, schicker und digitaler. Optisch wurde das Blechkleid gestrafft, die Abmessungen legen bei gleichem Radstand zu. Das Cockpit des neuen VW Touareg ist volldigital ausgeführt, wobei das Zwölfzoll-Instrumentendisplay vor dem Fahrer mit dem zentralen 15-Zoll-Infotainmentdisplay in der Mittelkonsole zu einer hinter Glas verbauten Einheit verschmilzt.

Antriebsseitig sind zunächst zwei V6-Turbo-Diesel im Angebot sowie ein V6-Benziner. Letzterer holt aus seinen drei Litern Hubraum 340 PS und stellt 450 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Die beiden Dreiliter-Diesel kommen auf 231 beziehungsweise 286 PS – mit 500 und 600 Nm Drehmoment. Marktstart ist Sommer 2018 – im Herbst 2018 folgt noch ein V8-Turbodiesel mit 421 PS und 900 Nm.

Tiguan Coupé mit Top-Motoren

Volkswagen baut die Tiguan-Baureihe aus und verpasst dem Kompakt-SUV eine Coupé-Version. Diese basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB).

Im Vergleich zum Tiguan kommt das Coupé mit einer veränderten Heckpartie und weit in die Heckklappe reichenden schmalen Leuchten daher. Zahlreiches Chrom-Finish soll dem SUV-Coupé eine edlere Anmutung geben.

Auch bei den Antrieben wird das Tiguan Coupé höher positioniert. Hier arbeiten nur die Top-Motoren aus dem Tiguan. Da ist zum einen der 2,0-Liter-Biturbo-Diesel mit 240 PS und zum anderen der 220 PS starke 2,0-Liter-TSI. Beide sind mit einem 7-Gang-DSG gekoppelt. Serienmäßig sind zudem das digitale Cockpit sowie diverse Assistenzsysteme an Bord. Wir schätzen, dass das Coupé ab 42.000 Euro für den Benziner und ab 45.000 Euro für den Diesel noch 2018 zu den Händlern rollen wird.

VW Passat Facelift mit Arteon-Grill

Der geliftete Passat soll nach der Modellpflege 2018 den breiten Arteon-Grill erhalten und damit statusbewußter auftreten. Auch der Innenraum wird deutlich aufgewertet und die vorderen Passagiere schauen auf ein größeres Mitteldisplay. Dazu kommen viele neue Ausstattungen wie ein modernes Head-up-Display oder die automatische Einparkfunktion per Handy-App.

VW T-Cross ab 15.000 Euro

Der VW T-Cross ist die SUV-Ausgabe des neuen VW Polo (LINK). Er baut auf dem gleichen MQB auf und ist baugleich mit dem Seat Arona und dem Skoda-Pendant. Das Motorenportfolio beginnt bei den Einliter-Motoren mit Turboaufladung und 90 beziehungsweise 115 PS. Für mehr Vortrieb dürfte der 1.5 TSI als Vierzylinder mit 150 PS und der Zweiliter-TSI aus dem GTI mit 200 PS sorgen. Bei den Selbstzündern gibt es im T-Cross den 1,6-Liter-Vierzylinder mit 80 oder mit 95 PS.

Innen verbaut VW den modularen Infotainmentbaukasten inklusive Smartphone-Integration. Des Weiteren soll es eine verschiebbare Rücksitzbank geben. Gegen einige Extra-Euro halten das virtual Cockpit und ein Panoramadach Einzug. Der VW T-Cross wird ab 2019 nicht unter 15.000 Euro auf den Markt kommen.

VW Golf 8 kommt auch mit Dreizylinder

Mit dem Modellwechsel 2019 wird sich der neue Golf optisch stärker vom Vorgänger unterscheiden, als das zuletzt der Fall war. Das wollen die Designer mit veränderten Proportionen (breiter und flacher) und markanteren Details erreichen.

Mit Modellgeneration acht will VW zudem das Fahrzeuggewicht noch mal um rund 50 Kilogramm senken. Auch der aktuell im Polo eingeführte Dreizylinder-TDI dürfte bis dahin reif für den VW Golf sein. Weiteres Potenzial bieten die bislang nur im 1.4 TSI eingesetzte Zylinderabschaltung ACT und vor allem die erwähnten alternativen Antriebe.

Sie können den größten Beitrag zur CO2-Senkung liefern. Ab 2020 schießt VW dann den Golf 8 Variant nach. Dieser fällt flacher und lifestyliger aus, das Kofferraumvolumen wird geringer.

VW Arteon als Shootingbrake

Erst Anfang 2018 hat VW grünes Licht für den Ausbau der Arteon-Baureihe gegeben. 2019 soll dann das Kombi-Coupé auf den Makt kommen und seinen Passagieren mehr Kopffreiheit und mehr Variabilität bieten. Optisch bleibt es bei dem Style der Limousine.

In Sachen Antrieb ist das letzte Wort bei VW noch nicht gesprochen, um sich jedoch vom VW Passat abzugrenzen soll ein neu entwickelter VR6 mit drei Litern Hubraum, Biturboaufladung und 400 PS Leistung im Arteon Shootingbrake arbeiten. Dieser Motor wäre auch für den VW Golf R sowie den Arteon R verfügbar.

VW I.D.-Familie startet ab 2019

Volkswagen legt ab Ende 2019 auf Basis seiner eigenen E-Auto-Architektur (Modularer Elektrobaukasten; MEB) mehrere Elektroautos auf. Deren Batterien verschwinden nahezu komplett im Wagenboden und sollen elektrische Reichweiten von 400 bis 650 Kilometer ermöglichen. An der Hinterhand arbeitet ein 170 PS starker E-Motor, leistungsstärkere Modelle erhalten an der Vorderachse einen weiteren E-Motor mit 136 PS und somit Allradantrieb.

Als erstes Modell wird VW den I.D. (ab 2019) im Format eines Golfs an den Start bringen. Das Modell wird den e-Golf in der Generation 8 ablösen. Noch im gleichen Jahr wird er I.D. Crozz auch in den USA an den Start gehen. Der coupéartige Crossover soll Stückzahl bringen und in Amerika Tesla kräftig Konkurrenz machen. Apropos Tesla, auch eine viertürige Limousine plant VW ab 2021, um dem Model S das leben schwer zu machen. Eine erste Studie zeigten die Wolfsburger mit dem VW I.D. Vizzion. Nummer vier der I.D.-Familien wird dann ab 2022 der I.D. Buzz als Elektro-Bus. Noch nicht als Studie präsentiert, schiebt VW noch den I.D. Lounge 2024 hinterher. Er soll die Dimensionen eines VW Atlas (rund 5 Meter lang) haben und als Fullsize-SUV firmieren.

